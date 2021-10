Sao Việt trước 'cơn bão bóc phốt': Muôn kiểu phản ứng khi bị đòi sao kê

(VTC News) -

Trong hàng loạt vụ bóc phốt nghệ sĩ dồn dập xảy ra thời gian gần đây, sự thiếu minh bạch trong việc nhận và giải ngân tiền quyên góp từ thiện là vấn đề được công chúng cực kỳ quan tâm. Giảm sút lòng tin khi nhiều nghệ sĩ nhận đóng góp của cộng đồng rồi phân phát theo ý mình mà không có báo cáo chi tiết, rõ ràng các khoản tiền đến - đi từ tài khoản, cư dân mạng hò nhau gây sức ép, dồn dập đòi nghệ sĩ công bố sao kê. Chỉ trong tháng 9 đã có hàng loạt tên tuổi lớn của làng giải trí "bị sao kê chiếu mệnh".

Trước "cơn bão" này, mỗi nghệ sĩ lại có cách riêng để chứng minh sự trong sạch của bản thân.

Hoài Linh giải thích lý do chậm giải ngân tiền từ thiện.

Hồi tháng 5, scandal "ngâm" tiền từ thiện của Hoài Linh gây sóng gió dữ dội. Danh hài quyên góp ủng hộ người dân miền Trung bị lũ lụt vào cuối năm 2020 nhưng sốt 6 tháng sau đó, phần lớn trong 14 tỷ đồng từ thiện vẫn chưa được trao đến bà con. Mặc dù câu chuyện đã xôn xao trên mạng nhưng dường như vì quá tự tin ở uy tín, danh vọng của mình, Hoài Linh không lên tiếng ngay. Khi nhận thấy tình hình căng thẳng hơn mình tưởng, anh công bố một clip xin lỗi công chúng và giải thích lý do chậm giải ngân. Theo danh hài, anh kêu gọi đóng góp là để ủng hộ bà con khắc phục sau lũ bằng hiện kim, ưu tiên những nơi thiệt hại nặng nhất và mua đồ dùng học tập cho trẻ em. Anh cũng nêu một số lý do khác dẫn đến sự chậm trễ: Bản thân mắc bệnh, phải xạ trị một thời gian; kế hoạch đi từ thiện ở miền Trung bị hoãn do một số nơi bị sạt lở nghiêm trọng, dịch COVID-19 khiến chính quyền địa phương khuyến cáo các đoàn từ thiện chưa nên đến. Chưa kể, các cú sốc tinh thần liên tiếp xảy đến vào cuối năm 2020 như sự ra đi của đồng nghiệp thân thiết Chí Tài, dì ruột cũng ảnh hưởng tới kế hoạch từ thiện của anh.

Ngay sau đó, Hoài Linh gấp rút giải ngân hết số tiền quyên góp được. Anh còn nộp đơn tố cáo người tung thông tin anh biển thủ tiền từ thiện có hành vi vu khống, xúc phạm danh dự người khác trên mạng xã hội.

Mặc dù vậy, những động thái trên không giúp cứu vãn danh tiếng của Hoài Linh; mọi việc vượt xa khỏi tầm kiểm soát của anh. Công chúng cho rằng việc giải ngân "thần tốc" chỉ mang tính đối phó, không còn mang nhiều ý nghĩa đối với người dân miền Trung vì lúc đó họ đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và ổn định cuộc sống.

Tiến sĩ Luật Lưu Bình Nhưỡng bày tỏ quan điểm: "Tôi nghĩ, có những thứ không bàn tới thời gian, nhưng trong trường hợp của nghệ sĩ Hoài Linh, tôi nghĩ cần đặt rõ vẫn đề anh vận động vì mục đích gì? Hoài Linh vận động vì mục đích giúp người dân trong báo lũ thì phải thực hiện giải ngân ngay, bão lũ qua rồi thì không còn ý nghĩa nữa. Bão lũ qua rồi mà anh vẫn giữ tiền thì không được chấp nhận, kể cả chồng thêm lãi cũng không được".

Trấn Thành công khai bảng sao kê nhưng che đi một số thông tin của các mạnh thường quân.

Cũng liên quan đến việc kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng của lũ lụt cuối năm 2020, Trấn Thành bị cộng đồng mạng "tấn công" yêu cầu đưa ra các bằng chứng minh bạch tài chính. Cũng không đáp ứng ngay yêu cầu này, nhưng anh là nghệ sĩ đầu tiên công khai các bản sao kê trên mạng xã hội. Nam MC đăng tải 1.000 trang sao kê nhưng che đi một số thông tin về người chuyển khoản cũng như số tài khoản. Vợ chồng Trấn Thành giải thích, họ làm điều này theo tư vấn của luật sư nhằm bảo đảm sự an toàn, riêng tư cho các mạnh thường quân.

Không vội tin ngay, rất nhiều cư dân mạng lao vào "soi" các bản sao kê này và nêu ra các nghi vấn. Tuy nhiên sau đó, Ngân hàng Vietcombank lên tiếng xác nhận sự minh bạch, chính xác, cho biết sao kê này được cung cấp chính thức bởi Vietcombank. Trấn Thành cũng đã vượt qua "cơn bão" sao kê một cách khá ngoạn mục khi giải trình về việc tiền từ thiện đi về đâu sau khi rời tài khoản của mình, anh cho biết đã chuyển tiền nhờ mẹ Hồ Ngọc Hà trao cho bà con miền Trung.

Thủy Tiên - Công Vinh tới ngân hàng in sao kê.

Một trong những ngôi sao "hứng bão sao kê" lớn nhất là ca sĩ Thủy Tiên. Trong đợt kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung, cô quyên được hơn 177 tỷ đồng. Nữ ca sĩ từng gây xúc động mạnh cho cộng đồng mạng khi trực tiếp có mặt tại những vùng lũ nguy hiểm này, trao quà, trao tiền tận tay cho người dân. Tuy nhiên khi trào lưu đòi minh bạch tiền từ thiện dâng cao, Thủy Tiên là một trong những sao Việt bị cộng đồng mạng gây sức ép lớn nhất để đòi sao kê tài khoản.

Ngày 17/9, vợ chồng cô cùng tới ngân hàng, in 18.000 trang sao kê rồi đăng công khai trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ cho hay, sau này cô sẽ vẫn tiếp tục các hoạt động từ thiện nhưng sẽ không kêu gọi quyên góp nữa. Vợ chồng Thủy Tiên, Công Vinh cũng tuyên bố đã nộp đơn lên cơ quan công an tố cáo những người vu khống mình họ ăn chặn tiền từ thiện, làm tổn thương danh dự và ảnh hưởng đến cuộc sống, kinh tế của gia đình họ.

Cũng phản ứng rất cứng rắn khi bị "gọi tên" nhưng cách xử lý của "Ông hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng không phải là đáp ứng yêu cầu sao kê tài khoản của công chúng. Anh khẳng định sẽ cậy nhờ pháp luật can thiệp, điều tra để chứng minh sự trong sạch của mình, hứa sẽ mời một công ty kiểm toán vào kiểm kê tiền từ thiện sau khi việc điều tra kết thúc. Nam ca sĩ cũng gửi đơn lên cơ quan công an tố cáo doanh nhân Nguyễn Phương Hằng tội vu khống, làm nhục người khác liên quan đến tiền từ thiện.

Còn Việt Hương, nghệ sĩ hoạt động thiện nguyện cực kỳ tích cực trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát tại TP.HCM, cũng bị cộng đồng mạng nhắc nhở về chuyện công khai sao kê tiền từ thiện. Ngay lập tức, nữ diễn viên đáp trả: "Tôi không kêu gọi quyên góp tiền. Tôi không kêu gọi bất cứ đồng nào, nhưng có những người quyên góp gạo cho tôi, tôi ăn đâu có hêt 10 tấn nên khi chuyển 10 tấn đi, tôi đều có ghi giấy, dán tên đàng hoàng".