Sao Việt giấu mặt con: Người sợ bị chê xấu, người lo con cư xử như 'bà hoàng'

Bên cạnh những ngôi sao thoải mái khoe ảnh con không kiêng dè, thì không ít nghệ sĩ Việt lại chọn cách “giấu nhẹm” các bé vì những lý do khác nhau.

Hòa Minzy

Vào đúng dịp Valentine năm nay, Hòa Minzy chính thức xác nhận chuyện có con với ông xã doanh nhân sau thời gian dài giấu kín. Nữ ca sĩ không công khai mặt con mà chỉ tiết lộ tên thân mật của bé là Bo. Chia sẻ lý do giấu mặt bé, Hòa Minzy cho biết: “Do em hay kiểu bị nhạy cảm suy nghĩ nhỡ đâu up ảnh lên ai xấu miệng nói nọ nói kia thì chắc em không chịu được lại làm khùng làm điên nên em mới up ảnh như vậy”.

Hòa Minzy cũng viết thêm: “Mọi người thông cảm nha, khi nào mọi thứ thoải mái hơn thì em up, con đáng yêu không có gì phải giấu cả ạ”.

Hòa Minzy công khai chuyện có con vào hôm 14/02 vừa qua.

Những lần khoe con, Hòa Minzy đều khéo léo che đi một phần khuôn mặt bé.

Thu Minh

Thu Minh sinh con trai đầu lòng vào năm 2015 và đặt tên ở nhà là bé Gấu. Là một trong những sao Việt luôn giấu kỹ hình ảnh con, nữ ca sĩ chỉ công khai với công chúng 1 lần trong bộ ảnh đen trắng lúc cậu bé còn nhỏ, tuy nhiên sau đó thì giấu kín. Thu Minh tiết lộ rằng cô và ông xã không công khai hình con vì muốn giữ cho con cuộc sống thoải mái.

Lần duy nhất Thu Minh công khai mặt bé Gấu là khi con còn rất nhỏ.

Sau này, cô chọn những góc chụp khéo hơn để không làm lộ mặt con.

Thủy Tiên

Con gái Thủy Tiên và Công Vinh sinh năm 2013, tuy nhiên, nhiều năm qua nữ ca sĩ vẫn chưa chính thức cho con xuất hiện trước công chúng. Thậm chí, những bộ ảnh chụp chung với gia đình, cô đều dùng sticker hay chọn những góc chụp giấu mặt con gái.

Thủy Tiên cho biết: "Nếu con gái nổi tiếng sớm sẽ tự cho mình là trung tâm và cho mình là bà hoàng”.

Thủy Tiên dùng sticker che mặt bé Bánh Gạo…

… hoặc chọn góc chụp để không làm lộ mặt con.

Nhã Phương - Trường Giang

Thường xuyên chia sẻ chuyện gia đình lên mạng xã hội nhưng Nhã Phương - Trường Giang chưa một lần công khai gương mặt cô công chúa nhỏ. Thay vào đó, họ luôn giữ gìn hình ảnh con gái bí mật nhất có thể.

Trường Giang cho rằng gia đình nhỏ là thế giới riêng nên cả 2 muốn giữ kín em bé để tránh sự soi mói. Với anh, việc để cho khán giả biết hay không thì cần phải tôn trọng sự quyết định của con gái mình sau này.

Trong những bức ảnh trên mạng xã hội, Nhã Phương chỉ chụp bóng lưng con gái.

Việt Trinh

Diễn viên Người đẹp Tây Đô hiện đang làm mẹ đơn thân và có cuộc sống hạnh phúc bên cậu con trai 12 tuổi. Trên trang cá nhân, Việt Trinh cũng không công khai mặt con vì muốn gia đình có cuộc sống êm ấm, không ồn ào. Từng trải qua sóng gió hôn nhân, Việt Trinh cho biết cô phải cẩn trọng hơn trong việc bảo vệ người thân.

Con trai Việt Trinh đã lớn và cao gần bằng mẹ.