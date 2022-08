Trên trang cá nhân, Diễm My 9x gây chú ý khi khoe khoảnh khắc đáng giá thời bé bên diễn viên Huỳnh Anh Tuấn. Cô đăng tải bức ảnh bên nam tài tử kèm chia sẻ: "My và ba Tuấn 22 năm sau". Có thể thấy sau 22 năm, Diễm My từ một cô bé giờ đã trưởng thành, xinh đẹp và thành công trong sự nghiệp. Trong khi đó, Huỳnh Anh Tuấn cũng đã già đi nhiều nhưng vẫn còn giữ được nét phong độ.