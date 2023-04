Hai siêu mẫu đình đám một thời Vũ Thu Phương và Ngọc Quyên có dịp hội ngộ. "10 năm tròn mới gặp lại 'chim non' đáng yêu của chị, bao kỉ niệm một thời oanh tạc mọi sàn diễn cùng nhau ùa về. Giữa lúc chông chênh với cảm xúc tại The Face thì cuộc gặp gỡ chớp nhoáng này đã làm chị ấm lòng rất nhiều 'chim non' ạ. Chị vui và tự hào vì 'chim non' ngày nay đã vô cùng vững chãi, giỏi giang, mạnh mẽ và vẫn xinh đẹp rạng ngời", Vũ Thu Phương viết.