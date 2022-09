Hoa hậu Mai Phương đến thăm, nấu cơm cho nghệ sĩ Mạc Can. "Phương rất vui khi thấy chú Mạc Can vẫn giữ được tinh thần lạc quan và sự hài hước dí dỏm của người nghệ sĩ. Thật khâm phục khi chú vẫn ngày ngày viết sách và giữ niềm đam mê văn học của mình. Phương cảm thấy rất may mắn khi được ngồi trò chuyện, hỏi thăm sức khoẻ gia đình và nấu một bữa cơm ấm áp có thịt kho tiêu, đậu hũ non xốt thịt băm và canh cải ngọt mời chú", cô viết.