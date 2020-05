Won Bin trong lần hiếm hoi xuất hiện sau 10 năm ngừng đóng phim

Ngày 14/5, nam diễn viên Won Bin xuất hiện ở khu Gangnam-gu, Seoul để quay quảng cáo cho một thương hiệu anh làm đại sứ. Đây là lần hiếm hoi Won Bin lộ diện ở nơi công cộng sau tin đồn giải nghệ hồi tháng 9/2019.

Trong buổi quay hình, tài tử diện áo phông và quần âu ton-sur-ton. Won Bin thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh nhờ ngoại hình nổi bật, phong độ ở tuổi 43. Anh được ê-kíp chăm sóc chu đáo.

Những hình ảnh này nhận được sự khen ngợi từ cư dân mạng. Nam diễn viên được nhận xét điển trai và phong độ ở tuổi tứ tuần.

Won Bin sinh năm 1977, là một trong những mỹ nam được yêu thích nhất của Hàn Quốc. Anh bắt đầu được chú ý sau Trái tim mùa thu (2000) - bộ phim gây sốt trên màn ảnh nhỏ và là khởi nguồn cho làn sóng Hallyu lan tỏa khắp châu Á.

10 năm qua sự nghiệp của Won Bin có phần chững lại. Sau thành công của bộ phim The Man from Nowhere (2010), nam diễn viên không đóng phim. Thay vào đó, anh chỉ nhận quay quảng cáo, chụp ảnh tạp chí và đi sự kiện, nhưng với số lượng ít ỏi.

Năm 2019, truyền thông Hàn Quốc thậm chí còn đưa tin Won Bin có khả năng giải nghệ, từ bỏ con đường diễn xuất. Tuy nhiên, công ty quản lý của anh sớm bác bỏ.

Trong sự nghiệp của mình, tài tử 43 tuổi, chỉ tham gia vỏn vẹn 12 tác phẩm cả điện ảnh lẫn truyền hình. Thế nhưng, mỗi vai diễn của anh đều rất ấn tượng và được ca ngợi, gặt hái nhiều giải thưởng. Danh tiếng thời quá khứ, giúp Won Bin vẫn duy trì được tầm ảnh hưởng và sức hút trong showbiz Hàn Quốc.