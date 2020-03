Vin Diesel kéo dài ‘Fast & Furious’ vì Paul Walker

Video: Trailer đầu tiên của "Fast & Furious 9"

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với trang USA Today, Vin Diesel lên tiếng giải thích về việc Fast & Furious kéo dài tới phần 10, thay vì dừng lại ở phần 7 sau cái chết của ngôi sao Paul Walker.

Cuối năm 2013, khi Fast & Furious 7 (2015) còn chưa hoàn tất ghi hình, Paul Walker qua đời sau một tai nạn xe hơi thảm khốc. Cuối cùng, ê kíp bom tấn mời hai anh em nhà Walker đóng nốt các phân cảnh dang dở, rồi sử dụng kỹ xảo điện ảnh để hoàn thành bom tấn sau đó thu hơn 1,5 tỷ USD.

Vin Diesel tiết lộ anh từng hứa với Paul Walker là sẽ tìm cách kéo dài "Fast & Furious" tới phần 10.

Vốn gắn bó với nhau từ The Fast and the Furious (2001), Vin Diesel và Paul Walker là những người bạn thân. Anh hồi tưởng: “Cậu ấy luôn bị kích thích bởi ý tưởng loạt phim sẽ tiếp tục. Chúng tôi luôn là những người biết trước tương lai thương hiệu, chứ không phải hãng phim. Paul rất tự hào vì điều đó”.

“Có lần cậu ấy hỏi liệu Fast sẽ có thêm bao nhiêu phần nữa. Tôi bảo sẽ là 7, 8, 9, hay thậm chí 10 đấy. Nói tới đó, tôi nhớ Paul nở nụ cười rạng rỡ và thốt lên, ‘Hả? Không thể nào!’”, Vin Diesel kể tiếp.

Ngôi sao hành động cho biết: “Tối hôm đó, chúng tôi tiếp tục trò chuyện, và tôi hứa sẽ cố gắng giúp kéo dài Fast như vậy. Có thể điều đó không có ý nghĩa với ai hết, nhưng với cá nhân tôi thì có. Tôi muốn thực hiện loạt phim tới phần 10 để tri ân lời hứa với Paul”.

"Fast & Fuious 9" mới bị đổi lịch chiếu sang tháng 4/2021.

Ban đầu, Fast & Furious 9 dự kiến ra mắt khán giả từ 22/5. Tuy nhiên, do dịch Covid-19, hãng Universal quyết định dời lịch bom tấn sang tháng 4/2021. Theo đó, kế hoạch phát hành Fast & Furious 10 trong năm 2021 cũng buộc phải thay đổi trong tương lai.

Về điều này, ngôi sao sắm vai Dominic Toretto thổ lộ: “Chúng tôi biết các fan đang rất háo hức chờ đợi bộ phim, và thật khó khăn khi phải đưa ra thông báo hồi tuần trước.

Chắc chắn rằng các fan trên toàn cầu không thể cùng lúc thưởng thức F9 vào tháng 5. Tôi biết là các bạn thất vọng khi phải chờ đợi thêm, nhưng giờ là lúc sự an toàn của mọi người là ưu tiên cao nhất. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào mùa xuân năm sau”.