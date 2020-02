Video: Những khoảnh khắc không thể quên của Oscar 2020

Parasite - Ký sinh trùng giành giải Phim hay nhất tại Oscar 2020

Nằm ngoài dự đoán của rất nhiều người, bộ phim Hàn Quốc Parasite vượt qua tác phẩm được coi là đỉnh cao của Hollywod 1917 để giành giải Phim hay nhất tại Oscar 2020.

Bên cạnh đó, phim còn được vinh danh ở các hạng mục: Phim quốc tế xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất (Bong Joon Ho) và Kịch bản gốc xuất sắc nhất.

Chiến thắng của phim Parasite có thể coi là kỳ tích. Lịch sử gần 100 năm của Oscar mới ghi nhận Parasite là bộ phim đầu tiên không sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Anh được xướng tên ở hạng mục cao nhất.

Video: Đoàn làm phim Parasite giành giải thưởng quan trọng nhất của Oscar 2020

Brad Pitt lần đầu tiên giành được giải Oscar

Brad Pitt lần đầu tiên giành được giải Oscar cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn trong phim Once Upon a Time in Hollywood. 24 năm trước, anh từng để vuột mất giải thưởng này vào tay Kevin Spacey.

Video: Brad Pitt chia sẻ khi lần đầu tiên nhận tượng vàng Oscar

Khi lên nhận giải thưởng danh giá của Viện Hàn lâm Khoa học và Điện ảnh Mỹ, tài tử 56 tuổi có bài phát biểu dài cảm ơn đạo diễn và các đồng nghiệp.

Anh cũng xúc động chia sẻ dành giải thưởng này cho các con của mình. "Giải thưởng này dành tặng cho các con tôi. Các con đã tô màu cho tất cả những điều bố làm. Bố yêu các con" - Brad Pitt nói. Brad Pitt nhận tượng vàng Oscar. Nam diễn viên phim Once Upon a Time in Hollywood có 6 người con với minh tinh Angelina Jolie. Sau vụ ly hôn ồn ào vài năm trước, Brad Pitt hiếm khi nhắc tới các con trên truyền thông. Anh cũng phải tham gia vào các cuộc chiến về pháp lý với vợ cũ để giành được quyền chăm sóc 3 người con ruột và 3 người con nuôi. Joaquin Phoenix kêu gọi chống lại sự bất công Với màn hóa thân xuất thần vào vai tên hề sát nhân Arthur Fleck trong Joker, Joaquin Phoenix nhận được giải Oscar ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Đây là tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của tài tử 46 tuổi. Video: Joaquin Phoenix phát biểu khi nhận tượng vàng Oscar Trong bài phát biểu khi nhận giải, nam diễn viên không thể hiện niềm vui vỡ òa như những đồng nghiệp khác. Thay vào đó, anh đưa ra thông điệp chống lại sự bất công, phân biệt chủng tộc, kêu gọi bảo vệ động vật, môi trường. “Tôi nghĩ rằng khi chúng ta nói về bất bình đẳng giới, phân biệt chủng tộc, quyền của người đồng tính, quyền người bản địa hay quyền động vật, tức là chúng ta đang nói về cuộc chiến chống lại sự bất công – chống lại niềm tin rằng mộ quốc gia, một chủng tộc, một giới tinh hay một loài có quyền thống trị, kiểm soát, sử dụng và khai thác đối tượng khác mà không bị trừng phạt" - Nam chính phim Joker nói. Kobe Bryant và Kirk Douglas được tưởng nhớ trên sân khấu Huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant và tài tử Kirk Douglas là hai trong số những nghệ sĩ được tưởng nhớ tại Lễ trao giải Oscar 2020. Đạo diễn lừng danh Steven Spielberg có bài phát biểu xúc động: "Tối nay chúng ta tưởng nhớ đến những tên tuổi đã mãi mãi ra đi. Đó là những huyền thoại, là biểu tượng của điện ảnh thế giới, là bạn bè và đồng nghiệp đáng quý của chúng ta.

Họ đã để lại một dấu ấn không thể phai mờ trong ngành công nghiệp điện ảnh, trong tâm trí và sự hiểu biết của chúng ta về thế giới”. Video: Bài phát biểu xúc động của đạo diễn Steven Spielberg

