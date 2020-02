Vì sao nhiều nghệ sĩ từng từ chối nhận Oscar danh giá?

George C. Scott - Oscar 1961 và 1971: Nam diễn viên George C. Scott từng không muốn nhận giải Oscar hai lần, tại Oscar 1961 và 1971. Năm 1961, tài tử được xướng tên tại hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc cho phim "The Hustler". 10 năm sau, Viện Hàn lâm tiếp tục trao giải Nam diễn viên chính xuất sắc cho Scott, nhưng một lần nữa bị ông khước từ.