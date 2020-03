Tài tử gạo cội Max von Sydow qua đời

Báo chí quốc tế đồng loạt đưa tin Max von Sydow mới qua đời hôm 8/3. Nam diễn viên người Thụy Điển hưởng thọ 90 tuổi, và từng gắn bó với đạo diễn huyền thoại Ingmar Bergman quãng đầu sự nghiệp qua các tác phẩm như The Seventh Seal, The Passion of Anna hay Shame.

Năm 1965, ông trình làng Hollywood qua vai diễn chúa Jesus trong bộ phim The Greatest Story Ever Told. Kể từ đó, von Sydow liên tục góp mặt trong các tác phẩm nổi tiếng như phim kinh dị The Exorcist, Hannah and Her Sisters của Woody Allen, Dune của David Lynch…

Max von Sydow đã có nhiều năm lăn lộn trên các phim trường Hollywood. Một trong những bộ phim nổi tiếng nhất ông từng tham gia là "The Exorcist".

Trong những năm đầu thế kỷ XXI, ở tuổi thất tuần, Max von Sydow liên tục được lựa chọn cho các dự án kinh phí lớn như Minority Report, Rush Hour 3, Shutter Island, Robin Hood…

Gần đây, ông góp mặt trong series bom tấn Game of Thrones của kênh HBO trong vai Raven “Ba mắt”, cũng như vài dự án điện ảnh lớn như Star Wars: The Force Awakens (2015) hay Kursk: The Last Mission (2018).

Max von Sydow ban đầu khởi nghiệp trên sân khấu. Ngay cả khi gặt hái thành công tại Hollywood, ông vẫn có lúc quay về quê hương Thụy Điển để diễn kịch.

Ông có lần phát biểu với tạp chí Variety về công việc của mình rằng: “Bởi tôi là người Thụy Điển, chứ không phải người Anh hay Mỹ, tôi thường xuyên được giao vai người ngoại quốc. Đa số các phim Hollywood đều biến họ thành kẻ phản diện rập khuôn”.

Xuyên suốt sự nghiệp, Max von Sydow có hai lần nhận đề cử Quả cầu vàng với The Exorcist (Nam diễn viên phụ) và Hawaii (Nam diễn viên chính). Còn với giải thưởng Oscar, ông cũng từng nhận hai đề cử nhờ Pelle erobreren (Nam diễn viên chính) và Extremely Loud & Incredibly Close (Nam diễn viên phụ).

Khi còn sống, Max von Sydow từng có hai lần kết hôn, với nữ diễn viên Kerstin Olin vào năm 1951, và nhà làm phim người Pháp Catherine Brelet vào năm 1997. Với mỗi cuộc hôn nhân, ông đều có hai người con trai.