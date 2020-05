Tài tử 'Chuyện tình Paris' Lee Dong Gun ly hôn vợ sau 3 năm

Ngày 28/5, trang Dispatch đưa tin hai diễn viên Lee Dong Gun và Jo Yoon Hee đệ đơn xin ly hôn sau 3 năm làm lễ cưới. Theo đó, Jo Yoon Hee được quyền nuôi con gái và Lee Dong Gun có quyền lợi thăm nom, gửi chi phí chăm con.

Theo Dispatch, nguyên nhân dẫn đến cuộc hôn nhân của cặp diễn viên tan vỡ là do sự khác biệt không thể hòa giải về tính cách. Hai nghệ sĩ có thời gian dài cố gắng níu kéo hạnh phúc gia đình nhưng không thành công, cuối cùng quyết định đường ai nấy đi.

Lee Dong Gun và Jo Yoon Hee tuyên bố ly hôn.

"Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo về quyết định ly hôn của họ. Chúng tôi mong muốn mọi người sẽ tôn trọng các nghệ sĩ. Ly hôn là vấn đề nhạy cảm, thật khó khăn khi đưa ra quyết định như vậy, hy vọng mọi người sẽ dành cho họ thời gian riêng tư", công ty quản lý FNC và King Kong của hai diễn viên xác nhận tin ly hôn.

Lee Dong Gun và Jo Yoon Hee phải lòng nhau khi quay bộ phim Laurel Tree Tailors. Hai nghệ sĩ công khai hẹn hò vào tháng 5/2017, đến tháng 10, cặp đôi tổ chức hôn lễ bí mật, tháng 12, họ chào đón con gái đầu lòng.

Cặp nghệ từng tổ chức hôn lễ bí mật, có con chỉ sau 3 tháng làm lễ cưới.

Lee Dong Gun sinh năm 1980 nổi danh khi tham gia một số bộ phim như Cô dâu nhỏ xinh, Chuyện tình Paris, Tìm lại nụ cười... Nữ diễn viên Jo Yoon Hee (1982) cũng tham gia nhiều dự án như Taste Sweet Love, Hot Blood, Lie To Me, My Husband Got A Family...

Trước khi đến với Jo Yoon Hee, Lee Dong Gun thông báo chia tay Jiyeon (T-Ara) vào đầu tháng 2. Chỉ hai tháng sau khi chia tay bạn gái cũ, Lee Dong Gun thừa nhận hẹn hò với Jo Yoon Hee.

Nhiều ý kiến cho rằng Lee Dong Gun phản bội bạn gái cũ để đến với Jo Yoon Hee. Cặp đôi nhận không nhận được lời chúc phúc và phải chịu sự ghét bỏ từ phía công chúng. Nhiều người gọi đây là cặp đôi "con ghẻ" của làng giải trí.

Bất chấp sự phản đối của công chúng, cặp sao vẫn kết hôn và sống kín đáo. Tuy nhiên, hôn nhân của họ không kéo dài.