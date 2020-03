Tại sao hai đại ca giang hồ Hong Kong mất mạng vì Mai Diễm Phương?

Thập niên 1990, cả Hong Kong dậy sóng trước tin tức "bách biến thiên hậu" Mai Diễm Phương bị xã hội đen tát dằn mặt và giam giữ tại quán karaoke (KTV). Nữ danh ca sau đó còn bị truy sát, phải trốn sang Thái Lan lánh nạn.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng sự kiện nói trên lại được xem là một vụ đại án chứa nhiều uẩn khúc không lời đáp trong lịch sử ngành tư pháp xứ Hương Cảng, xoay quanh cái chết của 2 đại ca giang hồ máu mặt của băng đảng Tân Nghĩa An và 14K.

30 năm theo dòng chảy thời đại, vụ việc đến nay đã trở thành giai thoại ở showbiz Hong Kong và được người đời gọi với cái tên Hương giang kỳ án.

Đắc tội với đại ca băng đảng 14K vì thất lễ

Ngày 4/5/1992, Mai Diễm Phương và bạn trai Lâm Quốc Bân đến quán karaoke có tên Take On ở khu vực Kowloon Tong, Cửu Long tụ tập cùng bạn bè. Lúc bấy giờ, đây là địa chỉ vui chơi có tiếng của giới nghệ sĩ trong showbiz Hương Cảng.

Tối hôm đó, Hoàng Lãng Duy - ông chủ của một công ty phim ảnh và là đàn anh có số má trong băng đảng giang hồ 14K khét tiếng hội Tam Hoàng, cũng đưa thủ hạ dưới trướng đến Take On tiệc tùng.

Mai Diễm Phương rất được lòng một số đại ca giới giang hồ, nhưng cũng vì thế mà cô gặp rắc rối.

Hoàng Lãng Duy sau khi nghe đàn em báo tin liền nghĩ rằng đây là cuộc gặp gỡ định mệnh, ngàn năm hiếm có với chị cả trong giới giải trí. Anh nảy sinh ý định làm quen với "bách biến thiên hậu", mời cô hợp tác quay phim.

Người bạn chung của cả hai là Hoàng Bách Niên - em trai của đạo diễn nổi tiếng Hoàng Bách Minh đứng ra làm cầu nối giúp họ gặp gỡ. Điểm khởi nguồn của sự tranh chấp cũng bắt đầu từ đây.

Hoàng Lãng Duy sau khi gặp mặt liên tục mời rượu Mai Diễm Phương. Không chỉ vậy, anh này còn yêu cầu nữ danh ca hát tặng một vài ca khúc phục vụ đàn em của mình. Cảm thấy không được tôn trọng, sao nữ sinh năm 1963 thẳng thừng từ chối. Tuy nhiên, do đã uống quá chén, cô lỡ thốt ra lời bất kính, thậm chí còn từ chối cái bắt tay của đại ca giang hồ.

Tức giận vì bị ngôi sao nhạc pop cự tuyệt, xem thường, Hoàng Lãng Duy đã ra tay tát Mai Diễm Phương trước mặt nhiều người để dằn mặt người đẹp Hào môn dạ yến. Không chỉ vậy, Hoàng còn ra lệnh cho đàn em bao vây phòng KTV, giam giữ không cho nữ danh ca ra ngoài, mặc cô gào khóc thảm thiết trong nhiều giờ đồng hồ.

Nhận được cuộc gọi từ tay trong, Hướng Hoa Cường ngay lập tức huy động đàn em, dẫn đầu là bà trùm Trần Lam đi thương thuyết với băng đảng 14K, giải cứu Mai Diễm Phương.

Vợ chồng trùm Hướng Hoa Cường - Trần Lam đứng ra dàn xếp với đầu não băng đảng 14K Hoàng Lãng Duy để Mai Diễm Phương được thả.

Thoát khỏi nanh vuốt của xã hội đen, trả lời phỏng vấn của truyền thông, Lâm Quốc Bân cho biết đây không phải là lần đầu tiên bạn gái anh bị giang hồ đánh đập. Thời còn đi hát ở các quán bar, giọng ca Nữ nhân hoa từng bị một đại ca hắc bang gọi sang ca hát và bị tát 2 bạt tai vào mặt vì dám xin cáo lui khi còn chưa làm thỏa lòng dân anh chị.

Hoàng Lãng Duy bị truy sát đến mất mạng

Hai ngày sau khi Mai Diễm Phương bị tát, Hoàng Lãng Duy bất ngờ bị một nhân vật có máu mặt trong Tân Nghĩa An chém trọng thương.

Toutiao cho biết tối 6/5, Lãng Duy trong lúc đi ăn khuya đã bị Trần Diệu Hưng truy sát bằng mã tấu. Đại ca băng đảng 14K bị chém đứt lìa bàn tay trái.

Vụ việc khiến công chúng nghi ngờ Mai Diễm Phương cậy nhờ giang hồ trả thù người đàn ông dám tát cô. Vào thời kỳ hoàng kim, người đẹp quy hàng dưới trướng băng đảng Tân Nghĩa An và có quan hệ thân thiết với vợ chồng trùm Hướng Hoa Cường - Trần Lam.

Được đưa tới viện, Hoàng Lãng Duy bị truy sát lần thứ hai và chết trên giường bệnh.

Theo lời kể của nữ y tá trực ban năm đó, một người đàn ông thần bí đã đến hỏi cô về phòng bệnh của ông chủ Hoàng vào lúc tối muộn. Ban đầu cô từ chối cung cấp thông tin, nhưng sau khi nghe người này xưng là bạn thân và cho biết sẽ trở lại thăm bệnh vào sáng hôm sau, cô không mảy may nghi ngờ tiết lộ phòng bệnh của Lãng Duy.

Nữ danh ca đình đám Hong Kong bị tình nghi là người đứng sau cái chết của Hoàng Lãng Duy.

Vài phút sau khi người đàn ông trên đi khỏi, nữ y tá nghe thấy tiếng súng chói tai. Khi cô cùng những người khác chạy đến hiện trường, Hoàng Lãng Duy đã nằm chết trên vũng máu, còn hung thủ thì đã nhanh chân bỏ trốn.

Cảnh sát sau đó lập tức triệu tập Mai Diễm Phương và Lâm Quốc Bân đến đồn điều tra. Họ nhanh chóng được thả do cơ quan điều tra không tìm ra bằng chứng nào cho thấy cả hai liên quan đến cái chết của Hoàng Lãng Duy.

Lúc này mọi nghi vấn liền đổ dồn về phía Trần Diệu Hưng - người vài ngày trước đã chém đứt tay Hoàng Lãng Duy. Ngày Trần bị tóm, 200 thành viên của băng đảng Tân Nghĩa An đã đến vây kín đồn cảnh sát, yêu cầu thả người.

Vài tiếng sau, Diệu Hưng bình an vô sự bước ra khỏi đồn do cơ quan điều tra không đủ bằng chứng định tội. 14K và Tân Nghĩa An cũng vì vậy mà chính thức xé mặt.

Vụ việc khiến công chúng Hong Kong cực kì phẫn nộ vì cái chết khuất tất của Hoàng Lãng Duy. Để an toàn, Mai Diễm Phương cùng bạn trai sang Thái Lan lánh nạn hơn nửa năm. Một số nguồn tin cho biết cô phải chi đến 10 triệu HKD tiền giải hòa mới có thể quay về Hong Kong.

Đầu não Tân Nghĩa An Trần Diệu Hưng bị bắn chết

Một năm sau ngày Hoàng Lãng Duy chết, Trần Diệu Hưng cũng không thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Vốn là một người thích đua xe, ngày 20/11/1993, đại ca Tân Nghĩa An đã đến Macau tham gia giải Grand Prix và giành được vị trí Á quân.

Tối cùng ngày, Trần Diệu Hưng và đàn em tụ tập nhậu nhẹt, ăn mừng chiến thắng. Đến rạng sáng ngày 21/11, trong lúc lái xe về khách sạn, anh bị 3 tay súng phục kích và bị bắn chết chỉ với một phát đạn.

Cái chết bất ngờ của "Mãnh hổ" họ Triệu ở tuổi 39 làm rung chuyển cả Hong Kong. Tại Tân Nghĩa An, quyền lực và tầm ảnh hưởng của Trần Diệu Hưng không thua kém anh em nhà Hướng Hoa Cường, thậm chí là có phần lấn lướt hơn khi cùng với Lý Dục Thêm tạo thành bộ đôi giang hồ khét tiếng xứ Hương Cảng.

Hình ảnh hiếm hoi về cái chết của Trần Diệu Hưng được công khai với dư luận.

Không chỉ vậy, Trần Diệu Hưng còn là người có quan hệ mật thiết với nhiều nghệ sĩ đình đám trong giới giải trí. Ngôi sao nào dám làm đại ca Tân Nghĩa An phật lòng đều không có kết cục tốt đẹp.

Chính vì thế, thân phận của hung thủ dám cả gan giết chết Trần Diệu Hưng khi đó trở thành vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm.

Bảng danh sách tử thần, hung thủ bí ẩn

Hai ngày sau khi Trần qua đời, truyền thông Hong Kong nhận được vô số các cuộc gọi nặc danh. Người này tự xưng là anh của Hoàng Lãng Duy và cũng chính là người đã giết chết Trần Diệu Hưng để báo thù cho em trai.

Không chỉ vậy, nhân vật bí ẩn này còn tuyên bố đã tự mình lên một bảng danh sách tử thần. Tất cả những người liên quan đến Mai Diễm Phương đều phải trả giá cho cái chết Lãng Duy.

Người giấu mặt cho biết do thiên hậu họ Mai đã sang Thái Lan lẩn trốn, nên người tiếp theo thế mạng cho cô sẽ là chủ của một công ty phim ảnh có quan hệ thân thiết với nữ danh ca.

Tất cả những người có liên quan mật thiết đến Mai Diễm Phương bị đe dọa thủ tiêu sau khi Trần Diệu Hưng chết.

Lời nói ẩn ý của kẻ thủ ác khiến cả showbiz xứ Cảng thơm điêu đứng, lòng người hoang mang tột độ. Nhiều ngôi sao như sống trên đống lửa vì không biết liệu mình có nằm trong bảng danh sách chết người nói trên.

Sau vài ngày lùng sục tìm bằng chứng ở khắp nơi, cảnh sát đặc khu hành chính Macau bắt được nghi phạm có biệt danh là Tiểu Mao. Theo điều tra, người này tên thật Lưu Nhất Hiền, thành viên của băng đảng 14K và có hành tung đáng ngờ vào thời điểm Trần Diệu Hưng bị bắn chết.

Tuy nhiên, do không có bằng chứng buộc tội xác đáng, Tiểu Mao được cảnh sát phóng thích sau vài giờ điều tra và bị trục xuất khỏi Macau với lý do "nhân vật không được chào đón".

Vụ án sau đó bị xếp vào nhóm chờ xử lý như vụ của Hoàng Lãng Duy do không có tiến triển mới về danh tính hung thủ, động cơ ra tay tàn độc. Phía cảnh sát suy đoán hung thủ giết chết 2 đại ca khét tiếng giang hồ đã trốn ra nước ngoài vì sợ bị 2 băng đảng báo thù.

Đến nay đã 28 năm trôi qua, Hương giang kỳ án vẫn chưa tài nào phá giải và cũng dần trở thành truyện kể đô thị, ở đó mỗi người kể lại có một giả thiết riêng về vụ việc xưa cũ. Riêng cái chết của Trần Diệu Hưng về sau còn được dựng thành phim với tác phẩm nổi tiếng Giấc mộng mãnh hổ.