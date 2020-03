Ryan Reynolds, Vanessa Hudgens và các sao Hollywood chi triệu USD chống dịch Covid-19

Blogger nổi tiếng người Italy Chiara Ferragni và chồng lập chiến dịch Go Fund Me để cùng quốc gia chống dịch. Họ phát triển chiến dịch với Giáo sư Alberto Zangrillo, trưởng khoa chăm sóc tim mạch và tổng quát tại bệnh viện San Raffaele của Milan. Theo WWD, Go Fund quyên góp được hơn 4 triệu USD.