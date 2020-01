Phòng vé Hong Kong thiệt hại vì virus corona

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2020, bộ phim tâm lý - hành động The Grand Grandmaster đứng đầu phòng vé Hong Kong.

Tuy nhiên, tình hình chung của ngành công nghiệp điện ảnh xứ Cảng Thơm dịp đầu năm là hết sức ảm đạm do hệ lụy từ diễn biến chính trị phức tạp trước đó, cùng lo ngại của người dân về dịch bệnh viêm phổi do virus corona gây ra.

Theo trang Hong Kong Box Office Limited, từ 25-28/1 (mùng 1-mùng 4 Tết Nguyên đán), tổng doanh thu phòng vé nơi đây là 42,9 triệu HKD (tương đương 5,52 triệu USD). Con số thua kém bốn ngày đầu năm âm lịch 2019 khoảng 30%.

"The Grand Grandmaster" dẫn đầu phòng vé Hong Kong trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ảm đạm vì dịch bệnh.

Nếu như nhiều rạp chiếu phim tại Trung Quốc buộc phải đóng cửa, các nhà rạp ở Hong Kong vẫn hoạt động. Tuy nhiên, các phim Trung Quốc đã lên lịch chiếu Tết rốt cuộc đều hoãn chiếu vô thời hạn. Trong đó, riêng tác phẩm Lost in Russia còn sớm được phát hành trên mạng Internet.

Theo ghi nhận của tạp chí Variety, người dân Hong Kong hiện hết sức quan tâm đến tình hình dịch bệnh. Họ hạn chế đi lại trong thành phố và tụ tập nơi đông người. Theo đó, rạp chiếu phim không còn là điểm đến lý tưởng dịp đầu năm.

Đứng đầu phòng vé dịp Tết Nguyên đán 2020 tại Hong Kong là The Grand Grandmaster với 18,9 triệu HKD (2,17 triệu USD). Thành tích của bộ phim do Huỳnh Tử Hoa thực hiện chiếm tới 39% tổng doanh thu dịp Tết.

Đứng thứ hai là bộ phim Dolittle của hãng Universal và tài tử Robert Downey Jr. với 6,98 triệu HKD (892.000 USD). Các bộ phim còn lại trong top 5 còn có Spies in Disguises (4,40 triệu HKD), All’s Well Ends Well 2020 (4,37 triệu HKD) và Enter the Fat Dragon (2,70 triệu HKD).

Theo ghi nhận, có 10 ca bị nhiễm virus corona tại Hong Kong. Tuy nhiên, chưa có trường hợp nào dẫn tới thiệt mạng.