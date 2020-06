Những mối quan hệ tình ái 'ngoài luồng' khiến showbiz rúng động

Vài ngày gần đây, báo chí Nhật Bản đưa tin Nozomi Sasaki quyết định tha thứ cho chồng sau khi anh tổ chức họp báo nói lời xin lỗi vợ và người hâm mộ. Nguyên nhân được cô đưa ra là không muốn làm khổ con cái.

Ở showbiz châu Á, những vụ ngoại tình không hiếm. Song, chuyện tha thứ chồng của đệ nhất mỹ nhân Nhật Bản là trường hợp hiếm gặp. Trước đó, nhiều cặp vợ chồng nổi tiếng đổ vỡ vì đối phương không chung thủy. Có người bị nhiều đạo diễn từ chối làm việc cùng, sự nghiệp gần như chấm hết.

Đệ nhất mỹ nhân Nhật Bản xin lỗi dư luận, đồng ý tha thứ chồng

Vụ ngoại tình của tài tử Ken Watabe với danh sách người tình dài đến 182 người là bê bối tình dục lớn nhất showbiz châu Á trong năm qua.

Những tưởng, sự việc sẽ chấm dứt mối tình 2 năm giữa đệ nhất mỹ nhân Nozomi Sasaki với chồng hơn 16 tuổi. Nhưng cuối cùng, cô đã quyết định tha thứ.

Nozomi Sasaki ê chề vì sự việc chồng ân ái, tình một đêm với 182 người.

Sự việc bắt đầu từ hôm 10/6, truyền thông Nhật Bản và Trung Quốc đưa tin tài tử Ken Watabe phản bội mỹ nhân đẹp nhất Nhật Bản.

Theo đó, báo chí xứ Phù Tang khui chuyện tài tử qua lại cùng nhiều đối tượng, từ diễn viên nổi tiếng đến nhân viên văn phòng. Sau khi bị khui thông tin trên, Watabe nhanh chóng thừa nhận.

Song, nam diễn viên bị chỉ trích vì không nhận lỗi về phía mình. "Đàn ông nào chả như tôi, thấy người đẹp, người đáng yêu đều muốn gặp gỡ và làm quen. Nozomi hiện tại không có công việc nên tôi cần phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền nuôi vợ con", anh nói.

Truyền thông xứ sở hoa anh đào gọi người phụ bạc Nozomi Sasaki là "kẻ thù chung người dân Nhật Bản". Những phát ngôn của Watabe khiến anh bị mắng là kẻ háo sắc, không để tâm đến suy nghĩ của vợ con.

Sau một ngày diễn ra vụ việc, dân mạng Nhật Bản rúng động trước danh sách 182 người tình của Watabe. Trong số đó bao gồm người làm trong showbiz, nhân viên văn phòng độ tuổi từ 20-50. Thậm chí, nhiều người sốc khi danh sách này có cả diễn viên nam.

Đệ nhất mỹ nhân Nhật Bản xin lỗi công chúng, muốn giải quyết chuyện trong êm đẹp.

Một ngày sau vụ công khai danh sách người tình của Watabe, truyền thông Nhật Bản tiếp tục đưa tin sao phim If It Rains, You Are Nice tha thứ cho chồng. Nguyên nhân được đưa ra là cô thương con trai vừa lên 2 tuổi, không muốn bé lớn lên không có bố.

Đến ngày 13/6, mỹ nhân Nhật Bản Nozomi Sasaki chính thức xin lỗi dư luận.

"Hành động của Ken Watabe khiến mọi người phiền lòng. Gia đình đang tìm hướng giải quyết. Tôi thành thật xin lỗi. Mong mọi người nghĩ cho con tôi, đừng phỏng vấn, làm phiền người nhà và hàng xóm tôi", Sasaki viết trên trang cá nhân.

Nhiều khán giả khuyên Sasaki "suy nghĩ lại". Song, có ý kiến cho rằng nên tôn trọng ý kiến nữ diễn viên, không can thiệp quá sâu vào đời tư người khác.

Đến hôm 15/6, Sina tiếp tục dẫn lời truyền thông Nhật Bản, cho rằng cô tổn thương sâu sắc vì Watabe nói dối tận hai lần. FRIDAY cho hay lúc đầu chồng mỹ nhân Nhật Bản nói bị các cô gái dụ dỗ. Đến khi mọi chuyện vỡ lẽ, cô mới biết chồng là người lăng nhăng. Sasaki hối hận vì vội vàng tin lời chồng.

Japan Times cho hay không chỉ xử lý vụ việc cho Watabe, đệ nhất mỹ nhân Nhật Bản còn nhận hàng loạt cuộc gọi chỉ trích của các người tình, nói chồng cô gây ảnh hưởng danh tiếng, sự nghiệp người khác.

Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng giữa nghi vấn tái hợp

Gần một năm kể từ ngày Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng ly hôn, song đến hiện tại, mỹ nhân phim Lạc lối vẫn là diễn viên bị khán giả Trung Quốc ghét bỏ. Bởi, cô từng tự tay phá vỡ cuộc hôn nhân viên mãn bên chồng, ngoại tình với ca sĩ đàn em.

Sống chung với chồng từ năm 2012, "Ảnh hậu trẻ nhất Kim Mã" được chồng chiều chuộng hết mực. Truyền thông thường xuyên ghi lại cảnh sao phim Vẫn cứ thích em nâng niu Lý Tiểu Lộ, cưng chiều con gái Điềm Hinh.

Bé Điềm Hinh không cứu được cuộc hôn nhân 7 năm của Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng.

Hôn nhân kéo dài được 7 năm thì bắt đầu lục đục. Bởi, Lý Tiểu Lộ đã ngoại tình.

Tối 31/12/2017, truyền thông Trung Quốc khui chuyện Lý Tiểu Lộ qua lại với "em trai nuôi" PGone.

Tuy nhiên, Giả Nãi Lượng nhanh chóng viết tâm thư giải thích, tin tưởng vợ và ca sĩ đàn em đơn thuần chỉ là bạn bè. Song, những bức ảnh Lý Tiểu Lộ và PGone thân mật liên tục được đăng tải, điều này khiến mối quan hệ giữa hai ngôi sao nổi tiếng tan vỡ.

Sau khi bị khui ngoại tình, truyền thông lật lại quá trình yêu của cả hai. Theo đó, từ đầu Giả Nãi Lượng không phải là lựa chọn đầu tiên của Lý Tiểu Lộ. Trong một lần chia sẻ với truyền thông, cô nói "Giả Nãi Lượng không phải gout tôi, nhỏ tuổi hơn đã không thích".

Song, vì được chồng theo đuổi nhiều năm, cô đã đồng ý kết hôn.

Đến khi nhiều bằng chứng quan hệ ngoài luồng giữa Lý Tiểu Lộ và PGone được tung ra, cuối cùng Giả Nãi Lượng đồng ý ly hôn. Sau 3 năm kể từ vụ việc bị khui ra, bộ đôi ngoại tình thường xuyên vào danh sách những ngôi sao bị ghét nhất Trung Quốc.

Việc lừa dối chồng, qua lại với đàn em kém 13 tuổi khiến Lý Tiểu Lộ bị tẩy chay.

Hậu ly hôn, Điềm Hinh sống với mẹ. Giả Nãi Lượng thường sắp xếp thời gian đến gặp con. Hôm 11/6, Sina cho biết tần suất gặp nhau giữa hai người ngày càng nhiều, có tháng 3 lần/tuần, nghi vấn yêu lại từ đầu.

Song, phía tài tử phim Bà nội trợ hành động cho rằng anh đang làm tròn trách nhiệm người cha: "Chúng tôi không muốn chia sẻ nhiều đời tư nghệ sĩ. Sắp tới anh có lịch trình bận rộn, muốn có thêm thời gian bên con gái".

Về phía Lý Tiểu Lộ, Sina cho rằng cô đồng ý cho chồng cũ gặp mặt con thường xuyên, với điều kiện anh phải tìm cách nói tốt cho cô với truyền thông. Bởi, sau vụ ngoại tình, cô bị nhiều đạo diễn, nhà sản xuất từ chối làm việc cùng, phải livestream bán hàng.

Thậm chí, do scandal lừa dối chồng, qua lại với tình nhân kém 13 tuổi, cô bị Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc liệt vào danh sách cấm livestream (đi kèm có Phạm Băng Băng) vì không muốn làm ảnh hưởng đến giới trẻ.

Đạo diễn bỏ vợ, ngoại tình với diễn viên kém 22 tuổi

Nhắc đến những vụ ngoại tình nổi tiếng trong làng giải trí châu Á, không thể bỏ qua cặp chú - cháu Kim Min Hee và đạo diễn Hong Sang Soo.

Năm 2017, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Hong Sang Soo qua lại cùng sao phim Người hầu gái. Sau khi hợp tác cùng qua dự Right Now, Wrong Then, hai người tuyên bố chính thức đến với nhau.

Thời điểm tuyên bố qua lại với đạo diễn kém 22 tuổi, minh tinh xứ Hàn bị chỉ trích dữ dội. Bởi, lúc ấy nam đạo diễn đang có vợ, một con. Thậm chí, cô còn bị mẹ từ mặt, xem là nỗi ô nhục của gia đình.

Kim Min Hee còn giục người tình đáng tuổi cha, chú ly dị vợ từng gắn bó hơn 30 năm để đến với mình. Song, do chưa đạt những thỏa thuận về việc phân chia tài sản, dù nộp đơn ly hôn từ tháng 11/2016, đến hiện tại, đạo diễn vẫn chưa thể bỏ vợ.

Dẫu vậy, hai người bất chấp trở thành đôi tình nhân đáng ghét nhất showbiz Hàn. Suốt 3 năm qua, họ cùng sóng đôi tại nhiều sự kiện trong và ngoài nước.

Cặp này nhiều lần bị đồn chia tay, do ít khi cập nhật hình ảnh cuộc sống riêng tư. Song, đến tháng 10/2019, MBC đưa tin diễn viên 38 tuổi chuẩn bị đón con đầu lòng.

Tin này không được người trong cuộc xác nhận. Bạn bè, người thân của cả hai cũng không biết chính xác, bởi họ chọn cuộc sống bình lặng sau khi bị chỉ trích nặng nề.

Đến cuối tháng 2 năm nay, hai nghệ sĩ xuất hiện tại LHP Berlin. Tuy bị ghét bởi khán giả xứ kim chi, cả hai lại được ưa chuộng tại nước ngoài. Cô cũng khéo léo chọn trang phục khoe eo thon, ngầm phủ nhận việc mang thai.

Dù được công nhận là hai nhân vật giải trí tài năng, song vụ ngoại tình khiến Hong Sang Soo và Kim Min Hee trở thành con ghẻ quốc dân, cặp tình nhân đáng ghét của Hàn Quốc.