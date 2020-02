Những lần đầu tiên thú vị của Oscar 2020

Brad Pitt được vinh danh về diễn xuất: Tại Oscar 2013, Brad Pitt từng được vinh danh với cương vị là nhà sản xuất của phim "12 years a slave". Thế nhưng, dù có sự nghiệp rực rỡ nhưng nam diễn viên chưa từng được vinh danh với vai trò diễn viên tại giải thưởng này. Sau nhiều năm chờ đợi, chồng cũ của Angelina Jolie cũng có thể bước lên sân khấu và mang về cho mình một tượng vàng Oscar với giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhờ vai diễn trong bộ phim "Once Upon A Time In Hollywood". Trên sân khấu, Brad Pitt không giấu được sự xúc động và gửi lời cảm ơn đạo diễn, ê kíp làm phim cũng như nhắc đến các con của mình.