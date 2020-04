Nhiều nghệ sĩ tên tuổi qua đời vì nhiễm virus corona

Nam diễn viên phim "Star Wars"

Nam diễn viên Andrew Jack trút hơi thở cuối cùng vào ngày 31/3, chỉ hai ngày sau khi bị chẩn đoán nhiễm virus corona, hưởng thọ 76 tuổi.

Bà Gabrielle Rogers - vợ của nam diễn viên cho hay, ông qua đời khi nhập viện chưa đầy 48 tiếng đồng hồ. "Trái tim tôi như vỡ vụn khi biết mình đã mất người đàn ông quan trọng" - Bà Gabrielle Rogers chia sẻ với người hâm mộ.

Điều đáng buồn hơn là bà Gabrielle Rogers không thể được gặp chồng lần cuối vì đang bị cách ly tại Australia.

Andrew Jack sinh năm 1944. Ông từng tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng của Hollywood, trong đó đáng chú ý nhất là vai diễn trong 2 phần của loạt phim Star Wars là The Force Awakens và The Last Jedi.

Huyền thoại nhạc rock Alan Merrill

Tác giả ca khúc I Love Rock 'N' Roll qua đời vì nhiễm virus corona, hưởng thọ 69 tuổi. Con gái nam ca sĩ thể hiện sự bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của cha "Virus corona đã cướp mất cha tôi. Tôi chỉ có 2 phút để nói lời tạm biệt với bố trước khi bị buộc phải rời đi....

Tại sao điều này có thể xảy ra được cơ chứ? Tôi vừa mới tham dự concert của ông ấy chỉ một vài tuần trước cơ mà? Tôi còn có cả bức ảnh chụp chân dung của ông ấy cho album mới nhất. Tôi còn nhắn tin với bố cách đây không lâu".

Alan Merrill là nam ca sĩ nhạc rock nổi tiếng. Những ca khúc gắn với tên tuổi của nhóm nhạc gồm có: Touch Too Much, My Last Night With You và I Love Rock 'N' Roll.

Nhà viết kịch vĩ đại Terrence McNally

Ông qua đời ngày 24/3 vì nhiễm virus corona. Trước đó, ông từng chiến thắng căn bệnh ung thư phổi quái ác.

Terrence McNally được mệnh danh là "thi sĩ của nhà hát Mỹ" và là một trong những nhà viết kịch đương đại vĩ đại nhất thế giới. Trong hơn 60 năm viết kịch, ông 4 lần đoạt giải Tony - giải thưởng cao quý nhất trong lĩnh vực sân khấu.

Nam diễn viên Mark Blum

Ông qua đời ngày 25/3, hưởng thọ 69 tuổi. Trước đó, ông bị chẩn đoán nhiễm virus corona. Mark Blum gắn bó với nghệ thuật trong suốt 40 năm. Ông từng tham gia các bộ phim nổi tiếng như: Desperately Seeking Susan, Crocodile Dundee, You…

Huyền thoại nhạc đồng quê Joe Diffie

Nghệ sĩ từng đoạt giải Grammy qua đời ngày 29/3, hưởng thọ 61 tuổi. Trước đó, vào ngày 20/3, đại diện của nam ca sĩ đã xác nhận ông bị nhiễm virus corona.

Joe Diffie là một trong những tên tuổi lớn nhất của dòng nhạc đồng quê Mỹ cuối thế kỷ 20. Ông giành giải Grammy vào năm 1998.

Vua hài Nhật Bản

Nghệ sĩ Ken Shimura qua đời ngày 29/3. Theo truyền thông xứ mặt trời mọc, ông bị sốt và khó thở từ ngày 17/3. Ngày 20/3 ông nhập viện tại Tokyo và được chẩn đoán là viêm phổi nặng. Đến ngày 23/3, ông có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona.

Ken Shimura là nghệ sĩ hài rất nổi tiếng. Ông rất quen thuộc với khán giả thông các show truyền hình lớn của Nhật Bản. Lẽ ra trong tháng 4 này, ông sẽ tham gia bộ phim điện ảnh mang tên The Name Above the Title.

Video: Cập nhật diễn biến của dịch Covid-19