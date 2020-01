Người hâm mộ lo lắng khi Adele sụt cân liên tục

Vẻ ngoài khác lạ của Adele trong những hình ảnh mới nhất khiến nhiều người hâm mộ phải lo lắng. Theo Us Weekly, nữ ca sĩ quyết định giảm cân để làm tấm gương tốt cho con trai. Định lượng qua hình ảnh, các chuyên gia cho rằng giọng Rolling in the Deep sụt khoảng 20 kg.

Adele bắt đầu tập luyện từ tháng 7/2019 sau khi tuyên bố chia tay Simon Konecki. Cô thuê một huấn luyện viên cá nhân ở Los Angeles và thực hiện các bài tập dài 60 phút mỗi ngày. Sau khi tìm được phương pháp phù hợp, Adele càng thêm thích thú với việc rèn luyện thể dục.

Adele trông thiếu sức sống sau khi giảm cân.

Xuất hiện trong tiệc sinh nhật của Drake hồi tháng 10/2019, Adele thu hút mọi ống kính bởi vẻ ngoài thon gọn.

Hôm 4/1, giọng ca Rolling in the Deep được nhìn thấy đi nghỉ dưỡng tại đảo Caribbean cùng Harry Styles và người dẫn chương trình James Corden. Trong loạt ảnh mới, Adele trông có phần hốc hác, thiếu sức sống và để lộ dấu vết tuổi tác.

Một khán giả bình luận trên Instagram: "Chuyện gì xảy ra với Adele vậy? Tôi mong rằng sự thay đổi này sẽ đem đến hiệu quả tích cực cho cô ấy". "Việc giảm nhiều cân trong thời gian ngắn không hề tốt cho sức khỏe. Cô ấy trông ốm yếu và già quá!", khán giả khác chia sẻ.

Bên cạnh đó, cũng có bộ phận lớn người hâm mộ lên tiếng bảo vệ nữ ca sĩ 31 tuổi. Một khán giả bày tỏ: "Hãy để cô ấy được yên! Khi đầy đặn cũng nói, khi giảm cân cũng bàn. Cho Adele tự do sống đi!".

Adele quyến rũ tại tiệc sinh nhật của Drake.

Tháng 9/2019, Adele chính thức đệ đơn ly dị chồng Simon Konecki sau 3 năm kết hôn. Cặp đôi nhận ra tình cảm giữa hai người giống tình bạn hơn là tình yêu. Theo đó, họ chia tay trong hòa bình và đồng ý hỗ trợ nhau nuôi dạy đứa con chung.

Sau quãng thời gian dài vắng bóng, Adele tiết lộ rằng quay trở lại phòng thu và ấp ủ nhiều dự án. Giọng ca Someone Like You chia sẻ năm vừa qua là một năm khó khăn nhưng cô sẽ dùng âm nhạc để chữa lành những vết thương lòng.