Lý Hiện gây sốt mạng xã hội khi dự đoán đúng 9/10 giải Oscar 2020

Trên hot search Weibo đang có từ khóa về tài dự đoán của Lý Hiện. Cụ thể, sau khi lễ trao giải Oscar 2020 diễn ra, cái tên Lý Hiện xuất hiện trên hot search khi dự đoán đúng 9/10 giải thưởng của Oscar 2020, chỉ sai một hạng mục duy nhất là Đạo diễn xuất sắc nhất (nam diễn viên dự đoán là đạo diễn của phim 1917 nhưng thắng giải là đạo diễn của Ký sinh trùng).

Các hạng mục Lý Hiện dự đoán chính xác gồm Phim truyện xuất sắc - Ký sinh trùng, Quay phim xuất sắc - 1917, Kịch bản gốc xuất sắc - Ký sinh trùng, Nam diễn viên chính xuất sắc - Joaquin Phoenix, Nữ diễn viên chính xuất sắc - Renée Zellweger (phim Judy), Nữ diễn viên phụ xuất sắc - Laura Dern (phim Marriage Story), Nam diễn viên phụ xuất sắc - Brad Pitt (phim Once Upon A Time In Hollywood), Phim quốc tế xuất sắc - Ký sinh trùng, Phim hoạt hình xuất sắc - Toy Story 4 và Phim tài liệu xuất sắc nhất - American Factory.

"Không hổ danh là blogger phim ảnh", "thánh đam mê phim đã có đất dụng võ", "thật may, sau này không làm diễn viên có thể chuyển sang làm blogger bình luận phim", "Hiện ca nên làm thêm nghề tay trái đi", "Lý Hiện hay review phim, nhiều phim anh này gợi ý cũng rất ổn"... là những bình luận từ cư dân mạng.

Lý Hiện lên hot search Weibo nhờ dự đoán đúng nhiều hạng mục tại Oscar 2020.

Thực chất, việc Lý Hiện dự đoán đúng nhiều giải thưởng của Oscar không khiến fan của nam diễn viên quá bất ngờ bởi trước đây, anh thường xuyên chia sẻ, review những bộ phim hay hoặc đưa ra những bài giới thiệu về sách hay cho fan cùng thưởng thức.

Lý Hiện sinh năm 1991 tại Hồ Bắc và tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, được đánh giá là diễn viên có thực lực. Trong sự nghiệp 10 năm của mình, anh từng gây ấn tượng với loạt vai diễn đa dạng trong Pháp y tần minh, Hà thần, Người anh em giường trên, Nam phương hữu kiều mộc, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên bản điện ảnh...

Mùa hè năm 2019, Lý Hiện vụt sáng nhờ vai diễn Hàn Thương Ngôn trong phim Cá mực hầm mật, giúp tên tuổi của anh vươn lên hàng sao hạng A của Cbiz và trở thành nam thần được săn đón với giá trị thương mại cao.

