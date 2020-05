Leonardo DiCaprio nhắc nhở du khách khi đến vịnh Lan Hạ, Hải Phòng

Chia sẻ trên Instagram, Leonardo DiCaprio đăng đoạn video quay ở vịnh Lan Hạ, Hải Phòng, Việt Nam. Nam diễn viên sinh năm 1974 viết: “Đây là ngôi làng chài truyền thống ở vịnh Lan Hạ, Việt Nam. Ngôi làng nổi bật trên mặt nước xanh ngọc lục bảo và các vịnh đá vôi”.

“Người dân nơi đây phụ thuộc vào biển để sinh tồn. Nghề kiếm sống của họ là đánh cá, nuôi trồng thủy sản và phát triển du lịch. Nơi đây trông giống như thiên đường nhưng sắp tới đây, vịnh Lan Hạ phải đối mặt với các vấn đề môi trường như ô nhiễm nguồn nước, rác thải, biến đổi khí hậu”, tài tử The Great Gatsby chia sẻ nhiều thông tin về vịnh ở Hải Phòng với công chúng.

Vịnh Lan Hạ, Hải Phòng, Việt Nam.

Leonardo DiCaprio cũng nhắc nhở khách tham quan hãy để tâm đến vấn đề môi trường, du lịch có ý thức để giữ vịnh Lan Hạ luôn là nơi xinh đẹp.

Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, sao nam Catch Me If You Can được công chúng yêu mến không chỉ qua lối diễn xuất chân thật mà còn ở lối sống tử tế, hết lòng vì môi trường.

Năm 2014, Leonardo DiCaprio được lựa chọn làm Đại sứ Hòa bình và Khí hậu của Liên Hợp Quốc nhờ vào những đóng góp tích cực vì môi trường.

Leonardo DiCaprio trong một phát biểu về môi trường.

Năm 1988, nam diễn viên thành lập một quỹ hoạt động mang tên mình, với nhiệm vụ bảo vệ những vùng hoang dã cuối cùng trên Trái Đất, và xây dựng một mối quan hệ hòa hợp hơn giữa con người với thiên nhiên. Quỹ Leonardo DiCaprio đóng góp rất nhiều trong việc ủng hộ bảo vệ loài hổ ở Nepal, voi hoang dã và nhiều động vật biển khác, trong đó có cá mập.

Vịnh Lan Hạ được DiCaprio nhắc đến nằm ở phía Nam của vịnh Hạ Long. Nơi đây có diện tích hơn 7.000 ha, nổi bật với vẻ đẹp của khoảng 400 hòn đảo lớn nhỏ mang nhiều hình thù kỳ thú. Khác với Vịnh Hạ Long, tất cả đảo ở Vịnh Lan Hạ đều được phủ đầy cây xanh, cho dù chỉ là những hòn đảo nhỏ bé.

Vịnh từng được gọi là “thiên đường bị bỏ quên” vì chưa được phát triển du lịch. Gần đây, “viên ngọc mới” của Hải Phòng đang được khai thác.