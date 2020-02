Tối 9/2 (giờ Mỹ), lễ trao giải Oscar lần thứ 92 do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ tổ chức diễn ra tại nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ).

Một điều bất ngờ là trong nhiều tác phẩm được đề cử, Parasite - Ký sinh trùng lập kì tích với 4 giải thưởng và còn trở thành phim châu Á đầu tiên giành giải Phim truyện xuất sắc của Oscar. Lịch sử gần 100 năm của Oscar mới ghi nhận Parasite - Ký sinh trùng là bộ phim đầu tiên không sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Anh được xướng tên ở hạng mục cao nhất.

Ê kíp "Parasite - Ký sinh trùng" trên thảm đỏ Oscar

Cụ thể, Ký sinh trùng nhận được tổng cộng 4 giải thưởng gồm Kịch bản gốc xuất sắc, Phim quốc tế xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc và Phim truyện xuất sắc. Thành tích của Ký sinh trùng khiến nhiều người cực kì bất ngờ.

Đạo diễn Bong Joon-ho vui mừng vì nhận giải Oscar.

Trên sân khấu, Bong Joon-ho - đạo diễn của Ký sinh trùng hài hước chia sẻ, anh cứ tưởng nhận giải thưởng đầu tiên là xong và cho biết sẽ về nhà và uống từ đêm đến sáng để ăn mừng chiến thắng.

Lịch sử gần 100 năm của Oscar mới ghi nhận "Parasite - Ký sinh trùng" là bộ phim đầu tiên không sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Anh được xướng tên ở hạng mục danh giá nhất.

1917 - bộ phim về đề tài chiến tranh mang về các giải thưởng Quay phim xuất sắc, Kỹ xảo xuất sắc và Hoà âm xuất sắc. Trước đó, 1917 càn quét các giải thưởng Phim truyện xuất sắc tại Quả cầu vàng, BAFTA, và đặc biệt là PGA của Hiệp hội Sản xuất phim Mỹ.

"1917" càn quét nhiều giải thưởng ở các lễ trao giải thời gian qua.

Trong khi đó, Brad Pitt với giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhờ vai diễn trong phim Once Upon A Time In Hollywood một lần nữa chứng minh sức hút của nam diễn viên. Thời gian qua, Brad Pitt có cuộc chạy đua tranh giải rất thông minh và đây là tượng vàng thứ 2 trong sự nghiệp của nam diễn viên.

Xuất hiện trên sân khấu, Brad Pitt không giấu được sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Quentin Taratino và ê kíp làm phim. Ngoài ra, nam diễn viên cũng mong muốn Oscar sẽ có hạng mục tôn vinh những diễn viên đóng thế.

Brad Pitt.

Joaquin Phoenix cũng là trường hợp đặc biệt của Oscar năm nay, khi chiến thắng ở hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong bộ phim Joker. Trước đó, Heath Ledger cũng được vinh danh với vai Joker trong bộ phim The Dark Knight.

Joaquin Phoenix chiến thắng ở hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong bộ phim "Joker".

Trên sân khấu, Joaquin Phoenix có bài phát biểu xúc động, nam diễn viên nghẹn ngào khi tưởng nhớ anh trai - tài tử River Phoenix.

Kết quả của giải thưởng Oscar 2020: - Phim truyện xuất sắc: Ký sinh trùng - Đạo diễn xuất sắc: Bong Joon-ho (phim Ký sinh trùng) - Phim quốc tế xuất sắc: Ký sinh trùng - Phim hoạt hình xuất sắc: Toy Story 4 - Phim hoạt hình ngắn xuất sắc: Hair love - Phim tài liệu xuất sắc: American Factory - Phim ngắn xuất sắc: The Neighbors’ Window - Phim tài liệu ngắn xuất sắc: Learning to Skateboard in a Warzone - Nam diễn viên chính xuất sắc: Joaquin Phoenix (phim Joker) - Nữ diễn viên chính xuất sắc: Renée Zellweger (phim Judy) - Nam diễn viên phụ xuất sắc: Brad Pitt (phim Once Upon A Time In Hollywood) - Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Lẩu Dern (phim Marriage Story) - Kịch bản gốc xuất sắc: Ký sinh trùng - Kịch bản chuyển thể xuất sắc: Jojo Rabbit - Quay phim xuất sắc: 1917 - Kỷ xảo xuất sắc: 1917 - Dựng phim xuất sắc: Ford v Ferrari - Dựng âm xuất sắc: Ford v Ferrari - Hòa âm xuất sắc: 1917 - Thiết kế xuất sắc: Once Upon a Time in Hollywood - Nhạc nền xuất sắc: Joker - Ca khúc chủ đề xuất sắc: (I’m Gonna) Love Me Again (phim Rocketman) - Hóa trang và làm tóc xuất sắc: Bombshell - Thiết kế trang phục xuất sắc: Little Women

