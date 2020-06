Justin Bieber bị cáo buộc tấn công tình dục

Hôm 21/6, Billboard đưa tin Justin Bieber bị hai phụ nữ lên tiếng tố cáo tấn công tình dục. Theo đó, một tài khoản Twitter có tên Danielle khẳng định cô bị hiếp dâm năm 2014, lúc giọng ca What do you mean còn là người yêu Selena Gomez.

"Justin Bieber và tình cũ đến concert ở Houston, Texas. Anh ta đưa tôi tới một khách sạn, chuyện gì đến cũng đến", tài khoản này viết.

Ngay sau đó, một tài khoản khác tên Kadi cũng lên tiếng bảo vệ người này. Cô cho biết từng bị Justin Bieber tấn công tình dục từ năm 2015, nhưng do sợ bị fan tấn công nên im lặng đến hiện tại.

Kadi cũng khẳng định cô ra sức đứng về phía tài khoản Danielle, dù bị fan nam ca sĩ tấn công đến đâu.

Justin Bieber đăng ảnh với Selena Gomez làm bằng chứng không tấn công tình dục.

Một ngày sau khi bị cáo buộc tấn công tình dục, Justin Bieber lập tức lên tiếng phủ nhận.

"Tin đồn chỉ là tin đồn, nhưng cáo buộc tấn công tình dục không thể xem nhẹ. Tôi muốn phản ứng sau bài viết trên, nhưng tôn trọng nhiều nạn nhân đối mặt vấn đề này nên âm thầm thu thập chứng cứ, trước khi đưa ra tuyên bố chính thức", ông xã Baldwin viết trên Twiiter.

Ngoài ra, ca sĩ 26 tuổi dẫn liên kết đến nhiều bài báo, hình ảnh, biên lai cho thấy anh chưa bao giờ có mặt ở địa điểm trên - khách sạn Four Seasons ở Austin, Texas, nơi anh bị tố tấn công tình dục.

"Trên thực tế, tôi chỉ xuất hiện ở một điểm diễn tại Austin, có mặt đầy đủ trợ lý, bạn gái và hát một vài bài. Tôi cũng nhanh chóng rời đi sau đó, không có chuyện ở lại khách sạn", anh nói.

Theo đó, Justin Bieber đưa bằng chứng có mặt tại một khách sạn Airbnb, ở Westin vào ngày 10/3/2014, trùng với thời điểm bị cô gái nói tấn công tình dục ở Texas.

Giọng ca Baby tự thu thập bằng chứng, chứng minh trong sạch.

"Mọi khiếu nại về việc lạm dụng tình dục rất đáng sợ, nên được điều tra nghiêm túc. Song, chuyện này quá vô lý, không thể xảy ra. Đây cũng là lý do tôi phải lên tiếng ngay. Nếu cần, tôi sẽ nhờ đến các chuyên gia pháp lý", nam ca sĩ mạnh mẽ phản ứng.

Hậu Covid-19, Justin Bieber bận rộn bên người mẫu Hailey Baldwin. Từ ngày rời Canada về Los Angeles, vợ chồng nổi tiếng thường xuyên du lịch, dùng thời gian nghỉ tận hưởng cuộc sống, trước khi trở lại guồng quay công việc.