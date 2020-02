John Legend hạnh phúc khi ‘All of me’ vẫn được yêu thích sau 7 mùa Valentine

Nhân dịp Valentine, nền tảng stream nhạc Spotify vừa chia sẻ những thông tin thú vị về các ca khúc lấy chủ đề tình yêu nổi bật trên thế giới.

Được ra mắt từ năm 2013 nhưng đến tận thời điểm hiện tại, All of me của John Legend vẫn là ca khúc được đông đảo khán giả yêu thích, kể cả Valentine 2020.

Cụ thể, All of me là ca khúc được thêm nhiều nhất vào các playlist (danh sách phát) chủ đề “tình yêu”, đạt hơn 1,1 tỷ lượt stream. Thậm chí, số lượt stream của ca khúc này tăng ít nhất 50% vào ngày Valentine mỗi năm, mạnh nhất vào năm 2017 với số lượt stream tăng 85%.

Ca khúc của John Legend có sức hút bền bỉ sau nhiều năm.

“Sức ảnh hưởng của All of me vẫn luôn khiến tôi bất ngờ và tạo cho tôi nhiều cảm hứng. Thật vinh dự khi biết sản phẩm của mình mang lại ý nghĩa lớn cho nhiều người đến thế. Tôi đã viết ca khúc này dành tặng cho người phụ nữ của mình khi chúng tôi chuẩn bị lên kế hoạch gắn kết với nhau trọn đời.

Tuy nhiên, thường những bài hát hay nhất đều có thể biểu đạt được cảm xúc của cá nhân cũng như của tất cả mọi người. Và tôi rất mãn nguyện vì những người yêu nhau trên khắp thế giới đều có thể thấy mình trong ca khúc này và biến nó thành câu chuyện của riêng mình” - John Legend vui vẻ chia sẻ.

Vì yêu thích ca khúc của John Legend, nhiều fan hâm mộ của anh còn giúp cho ca khúc vừa ra mắt tháng trước mang tên Conversations in the Dark đạt hơn 10 triệu lượt stream.

Ngoài All of me, danh sách các ca khúc khác trong top 10 những ca khúc được stream nhiều nhất Valentine năm nay gồm Thinking out loud - Ed Sheeran, Just the way you are - Bruno Mars, I will always love you - Whitney Houston, Can't help falling in love - Elvis Presley, My girl - The Temptations, Make you feel my love – Adele, Perfect - Ed Sheeran, I don't want to miss a thing – Aerosmith và I’m yours - Jason Mraz.

