Jang Nara được ba phi công trẻ theo đuổi trong phim mới

Oh my baby là bộ phim hài lãng mạn của đài tvN có sự góp mặt của những diễn viên đình đám như Jang Nara, Park Byung Eun, Jung Gun Joo, Go Joon,…

Trong phim, Jang Nara đảm nhận vai Jang Ha Ri (39 tuổi) - phó trưởng phòng của một tạp chí nuôi dạy con nổi tiếng. Jang Ha Ri chỉ muốn có con mà không phải kết hôn. Cô là một người nghiện công việc, xinh đẹp và tài năng nhưng lại từ bỏ việc hẹn hò từ 10 năm trước.

Jang Nara đảm nhận vai Jang Ha Ri trong phim "Oh my baby"

Mới đây, dự án phim Oh my baby vừa tung poster mới của Jang Nara khiến ai nấy đều xuýt xoa với nhan sắc không tuổi của nữ diễn viên. Trên poster, Jang Nara xuất hiện với tạo hình trẻ trung, thanh lịch và không kém phần quyến rũ. Đặc biệt, thay vì nhẫn cưới, cô lại đeo núm ti giả trên ngón áp út.

Trong khi đó, sự xuất hiện của 3 chàng phi công trẻ gồm Jung Gun Joo, Park Byung Eun và Go Joon khiến cho cuộc sống của Jang Nara bị đảo lộn.

Các diễn viên chính của "Oh my baby".

Chia sẻ về bộ phim mới, "mỹ nhân không tuổi" của điện ảnh Hàn Quốc nói: "Tôi rất vui khi được khán giả chào đón một lần nữa trong Oh my baby. Tôi nghĩ khán giả sẽ có những giây phút vui vẻ với những câu chuyện tình yêu, hôn nhân, mang thai và chăm sóc em bé mà bộ phim mang đến.

Hơn nữa, các nhân vật trong Oh my baby còn cố gắng tìm kiếm hạnh phúc thật sự, đây là những cảnh sẽ lay động trái tim khán giả".

Jang Nara được mệnh danh là nữ diễn viên không tuổi của Hàn Quốc.

Oh my baby là sự hợp tác giữa biên kịch Noh Sun Jae và đạo diễn Nam Ki Hoon. Cả hai đều là những người đứng đằng sau hàng loạt dự án phim nổi tiếng như: Mirror of the witch (Chiếc gương phù thủy), Voice season 3, Beauty inside (Vẻ đẹp tâm hồn), Tunnel (Đường hầm)…

Oh my baby sẽ được phát sóng tại việt Nam vào lúc 21h45 thứ 4, thứ 5 hàng tuần bắt đầu từ ngày 13/5.

Video: Trailer phim "Oh my baby"