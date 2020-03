Huyền thoại nhạc Rock Alan Merrill qua đời vì Covid-19

Hàng loạt các tờ báo lớn trên thế giới đồng loạt đưa tin, nam ca sĩ huyền thoại Alan Merrill đã qua đời vì nhiễm virus corona, hưởng thọ 69 tuổi. Cô con gái của huyền thoại nhạc rock là người đã xác nhận thông tin trên bằng việc chia sẻ trên mạng xã hội.

Laura - con gái của Alan Merrill viết: "Virus corona đã cướp mất cha tôi vào sáng ngày hôm nay. Tôi chỉ có 2 phút để nói lời tạm biệt với bố trước khi bị buộc phải rời đi.

Ông ấy trông rất nhẹ nhõm, tôi vẫn có 1 tia hy vọng loé lên rằng ông ấy sẽ không xuất hiện trên bản tin của CNN hay FOX. Tôi đã đi bộ suốt 50 toà nhà với niềm hy vọng ấp ủ trong tim.

Thành phố mà tôi quen thuộc giờ đây thật trống trải. Tôi cảm thấy mình là người duy nhất ở đây. Vừa lúc tôi trở về nhà, tôi nhận được tin bố tôi đã qua đời”.

Con gái của chủ nhân ca khúc huyền thoại I Love Rock n Roll bàng hoàng: "Tại sao điều này có thể xảy ra được cơ chứ? Tôi vừa mới tham dự concert của ông ấy chỉ một vài tuần trước cơ mà? Tôi còn có cả bức ảnh chụp chân dung của ông ấy cho album mới nhất.

Tôi còn nhắn tin với bố cách đây không lâu. Ông ấy đã cố gắng giảm bớt tầm quan trọng với cơn cảm lạnh ông nghĩ mình mắc phải".

Con gái của Alan còn đưa ra lời kêu gọi: "Bạn đừng nghĩ rằng Corona sẽ không ảnh hưởng tới bạn hay gia đình khoẻ mạnh của bạn. Hãy ở nhà, không chỉ vì bạn mà còn cả cho những người khác.

Chúng tôi có lẽ sẽ chẳng thể nào gửi lời tiếc thương theo cách thông thường trong tang lễ được. Tôi đã mất đi tình yêu lớn nhất của đời mình và không được ôm lấy những người khác vì tôi cần phải cách ly trong vòng 2 tuần một cách cô đơn".

Nam ca sĩ huyền thoại hồi trẻ.

Alan Merrill là nam ca sĩ nhạc rock, năm nay 69 tuổi. Ông dành cả quãng đời của mình để phát triển sự nghiệp tại Nhật và Anh. Ông cũng là người thành lập ra ban nhạc Arrows.

Những ca khúc gắn với tên tuổi của nhóm nhạc gồm có Touch Too Much, My Last Night With You và I Love Rock 'N' Roll. Riêng ca khúc I Love Rock 'N' Roll, sau 7 năm phát hành lần đầu, ca khúc này đã được nhóm nhạc JOAN JETT & THE BLACKHEARTS thể hiện lại và trở thành ca khúc số 1 tại thị trường Mỹ, đứng đầu trong bảng xếp hạng suốt 7 tuần.