Hollywood sẽ làm gì nếu mùa phim hè bị xóa sổ?

Video: Trailer phim "Fast & Furious 9"

Dịch Covid-19 hiện gây ảnh hưởng sâu rộng tới toàn bộ nước Mỹ, và ngành công nghiệp điện ảnh không phải ngoại lệ. Trong lịch sử, ngay cả thời Thế chiến II hay sau vụ khủng bố 11/9, các rạp vẫn hoạt động. Tuy nhiên, virus corona hiện khiến khoảng 75% số lượng phòng chiếu trên toàn nước Mỹ phải dừng hoạt động.

Đáng báo động hơn, từ trước đó, các nhà phát hành quyết định rút lịch nhiều bom tấn. Lần lượt 007: No Time to Die, A Quiet Place Part II, Mulan, Black Widow, Fast & Furious 9… lỗi hẹn khán giả. Có phim dịch xuống khoảng cuối năm, có phim chuyển hẳn sang 2021, cũng có phim chưa hẹn chính xác ngày trở lại.

Ngay cả các bộ phim tháng 6, trong đó có Wonder Woman 1984, cũng chưa chắc ra rạp đúng hẹn. Có lẽ Hollywood chưa bao giờ phải đứng trước thách thức lớn đến như vậy.

Giải pháp trước mắt trong lúc hồi hộp chờ đợi

Dời lịch chiếu là điều bắt buộc trong bối cảnh người dân Mỹ không còn sẵn sàng đến rạp và để đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

Và các nhà phát hành phim lớn tại Mỹ cũng bắt đầu có những hành động tức thời. Vài tác phẩm vừa khởi chiếu trong thời gian qua, như The Invisible Man hay Birds of Prey, sắp sửa được đưa lên mạng Internet và người xem có thể trả tiền để thuê chúng.

Disney+ cũng sớm cho Frozen II và tới đây là Star Wars: The Rise of Skywalker lên sóng. Universal thậm chí đưa ra nước cờ táo bạo hơn. Phim hoạt hình Trolls World Tour dự kiến khởi chiếu từ 10/4 (tức thế chỗ 007: No Time to Die). Tác phẩm có Justin Timberlake lồng tiếng vừa có mặt tại các rạp chiếu còn hoạt động, vừa được đưa lên mạng Internet, cùng lúc.

Hãng Universal dự kiến đưa Trolls World Tour ra rạp và lên mạng Internet cùng lúc. ((Ảnh: Universal)

Giải pháp tức thời lúc này có thể đem đến thay đổi trong tương lai, khi quãng thời gian từ lúc một bộ phim ra rạp tới khi được đưa lên mạng Internet, được rút ngắn đến mức tối thiểu. Tuy nhiên, các studio buộc phải nhìn xa hơn thế.

Hồi đầu tuần, Thống đốc bang California - ngài Gavin Newsom - phát biểu rằng các trường học có thể đóng cửa cho tới hết năm học. Chiểu theo ý kiến đó, rạp chiếu phim có thể phải tới giữa mùa hè mới hoạt động trở lại.

Như vậy, lần lượt Wonder Woman 1984, Candyman, In the Heights cùng của Warner Bros., Soul của Pixar hay Top Gun: Maverick của Paramount đều đứng trước nguy cơ lỡ hẹn trong tháng 6.

Vài dự đoán từ Nhà Trắng và các chuyên gia y tế cho rằng dịch Covid-19 có khả năng kéo dài tới tháng 7 hoặc lâu hơn nữa nếu như virus corona không bị ngăn chặn. Nếu theo đó, toàn bộ mùa phim hè đứng trước nguy cơ bị xóa sổ hoàn toàn. Không ai biết cơn nguy nan đối với Hollywood đến bao giờ mới qua đi.

Chờ đợi “tấm vé độc đắc”

Trang The Wrap mới tiếp cận vài hãng phim lớn để thăm dò động thái của họ. Tất cả đều đã lên kế hoạch cho ngày trở lại và đồng ý rằng khi hàng loạt chuỗi rạp chiếu phim hoạt động bình thường, họ cần 2-3 tuần để thử phản ứng từ khán giả.

Giả sử ngành công nghiệp điện ảnh nước Mỹ trở lại đầu tháng 7, công chúng cũng không thể mong đợi Mulan hay Black Widow lập tức khởi chiếu.

Các phim có kinh phí tầm trung hoặc thấp sẽ được ưu tiên ra rạp trước, bởi đây là nhóm tác phẩm không đòi hỏi chi phí marketing quá cao. Trên hết, các nhà phát hành muốn biết liệu khán giả Mỹ đã sẵn sàng tới nơi công cộng hay chưa.

Liệu đâu sẽ là bộ phim lôi kéo toàn bộ khán giả tới rạp khi dịch bệnh qua đi và bùng nổ doanh thu tại phòng vé? (Ảnh: Warner Bros)

Giống như một chiếc lò xo đang bị dồn nén, cơ hội để Hollywood bùng nổ trở lại là rất lớn, nên các nhà phát hành hiện vẫn giữ tinh thần lạc quan. Chỉ có điều họ buộc phải chờ đợi, và cần thêm 2-3 tuần sau đó để nắm rõ tình hình, cũng như đưa mọi thứ vận hành bình thường trở lại.

Sẽ có một bom tấn bùng nổ, giúp lôi kéo số đông công chúng đến rạp. Đó có thể là Mulan, Wonder Woman 1984, hoặc một bộ phim giữ được đúng lịch vào tháng 7 như Tenet của Christopher Nolan. Các nhà phát hành hẳn đang rất muốn giành được “tấm vé số độc đắc” này trong ngày tái xuất.

Hệ lụy kéo dài

Một vấn đề khác dịch Covid-19 gây ra cho Hollywood là hàng loạt dự án phim cuối năm hoặc đầu 2021 buộc phải tạm ngưng sản xuất. Các phim quý IV năm nay như Eternals, Halloween Kills, Venom 2, Dune hay West Side Story cũng đang đứng trước nguy cơ lỗi hẹn khán giả.

Giải pháp đơn giản là toàn bộ phim 2020 sẽ hoãn chiếu đúng với số tháng ngưng trệ mà dịch bệnh gây ra. Tức là tới tháng 7 hoặc tháng 8, các phim dự kiến khởi chiếu trong tháng 3 như A Quiet Place Part II và Mulan sẽ trình làng công chúng. Nhóm phim bị hoãn lúc này sẽ trám chỗ nhóm phim dự kiến khởi chiếu cuối năm nhưng bị trì hoãn sản xuất.

Hollywood có lẽ sẽ rất cần "007: No Time to Die" vào dịp cuối năm. (Ảnh: Universal)

Tuy nhiên, một vấn đề khác lại nảy sinh. Giả sử khoảng cách thời gian là ba tháng, liệu các phim dự kiến ra rạp vào tháng 8 hoặc tháng 9 có đủ sức cáng đáng phòng vé vào dịp Lễ Tạ ơn hoặc Giáng Sinh hay không? Lúc này, mới có duy nhất 007: No Time to Die chuyển lịch sang tháng 11 là đủ tiêu chí để được xếp vào nhóm bom tấn “hạng A” dịp cuối năm.

Và khi các bom tấn cuối 2020 bị đẩy sang năm sau, lịch chiếu phim 2021 sẽ chật ních và buộc phải thay đổi hoàn toàn để giúp Hollywood thu lợi nhuận tối đa. Trong các dịp nghỉ lễ kéo dài, nhiều bom tấn ra rạp cùng lúc không phải vấn đề lớn. Nhưng chuyện đó chắc chắn không thể kéo dài suốt một năm.

Về phía các nhà rạp, bầu không khí có vẻ trầm lắng hơn. Họ tin rằng khán giả sẽ sớm trở lại rạp chiếu phim để tìm kiếm những giây phút thư giãn, bởi điện ảnh là hình thức giải trí ít tốn kém, dễ tiếp cận. Nhưng thách thức khổng lồ đang đứng trước mắt: tiền thuê mặt bằng.

Như hầu hết chuỗi rạp lớn AMC phải đi thuê đất. Họ sẽ không thể kiếm được chút lợi nhuận nào trong quãng thời gian đóng cửa, trong khi trước đó còn đang mắc phải khoản nợ lớn.

Nếu như chủ đất không đưa ra các điểu khoản có lợi cho nhà rạp vào thời gian tới, đừng ngạc nhiên nếu con số 41.000 rạp chiếu tại Mỹ và Canada sẽ giảm xuống sau khi dịch bệnh qua đi.