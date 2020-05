Forbes tước danh hiệu tỉ phú, tố siêu mẫu Kylie Jenner nói dối

Tháng 3/2019, tạp chí Forbes công bố ngôi sao truyền hình thực tế, siêu mẫu Kylie Jenner là tỉ phú USD tự thân trẻ tuổi nhất thế giới. Tuy nhiên, mới đây, tạp chí này lại tuyên bố "không tin rằng Kylie Jenner có thể đạt được lợi nhuận nhiều như đã báo cáo".

Kylie Jenner từng gây chú ý với danh hiệu tỉ phú USD tự thân trẻ nhất thế giới.

Forbes đưa ra kết luận trên sau khi đã phân tích báo cáo dữ liệu tài chính của Coty Inc - đơn vị đã mua 51% cổ phần của công ty trang điểm Kylie vào tháng 11/2019. Họ nhận định việc kinh doanh của Kylie Jenner nhỏ và lợi nhuận ít hơn nhiều so với những gì mà gia tộc Jenner-Kardashian tuyên bố nhiều năm qua. Forbes ước tính số tài sản hiện tại của Kylie Jenner khoảng 900 triệu USD.

Forbes còn cáo buộc Kylie Jenner nói dối về số liệu của công ty và giả mạo tờ khai thuế để có được danh hiệu tỉ phú tự thân trẻ nhất thế giới. Sự thổi phồng quy mô kinh doanh của cô từ gia đình làm nền cho vụ lừa dối này.

Trước thông tin từ phía Forbes, Kylie Jenner phản bác trên mạng xã hội Twitter: "Các tuyên bố về tôi mới đây dựa trên cơ sở không chính xác và giả định chưa được chứng minh. Tôi không bao giờ yêu cầu bất kỳ danh hiệu nào cũng không muốn dùng chiêu trò gì để nâng số tiền mình có. Tôi đã nghĩ đó là một trang thông tin uy tín…".

Kylie Jenner ra mắt thương hiệu mỹ phẩm Kylie Cosmetics vào năm 2016 khi 19 tuổi. Cô được biết đến ngoài vai trò người mẫu còn là ngôi sao truyền hình thực tế trong chương trình "Keeping Up with the Kardashians".