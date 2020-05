Dương Mịch thuở nhỏ bên Lý Á Bằng

Loạt hình ảnh trong phim Singer được người dùng mạng chia sẻ lại và gây thích thú. Dương Mịch thời điểm đó mới 11 tuổi, trong khi Lý Á Bằng 26 tuổi.

Trong phim, Dương Mịch đóng vai một người họ hàng của Lý Á Bằng. Cô bé họ Dương khi đó mắt tròn, to, vóc dáng gầy nhỏ, da hơi ngăm đen, điệu bộ lí lắc rất đáng yêu. Lý Á Bằng thời điểm ấy đang tuổi thanh niên phong độ, trông anh rất đẹp trai.

Theo tờ ON, Dương Mịch trong bộ phim Singer trông rất khác so với bây giờ là có nguyên nhân. Để hài hòa với vai diễn trong phim, Dương Mịch phải đeo răng giả, khiến cho phần răng cửa nhô ra, những chiếc răng cũng rất to. Bởi vậy khuôn mặt cô khá lạ so với hiện tại.

23 năm kể từ khi đóng Singer, hiện tại, cuộc sống của Dương Mịch lẫn Lý Á Bằng đã thay đổi nhiều. Nữ diễn viên hiện sống và hoạt động tại Đại lục, sự nghiệp phát triển. Nhan sắc nữ diễn viên cũng được đánh giá xinh đẹp hơn bội phần.

Dương Mịch là diễn viên nổi tiếng, tham gia showbiz từ khi còn nhỏ. Người đẹp được khán giả yêu mến với Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa, Tiểu thời đại, Tôi là nhân chứng, Tú Xuân Đao 2... Cô kết hôn với tài tử Hong Kong Lưu Khải Uy và có với anh một cô con gái. Hai người ly hôn tháng 12/2018, Lưu Khải Uy nuôi con. Dương Mịch đang hẹn hò một đàn em trong showbiz.

Trong khi đó, nam diễn viên Lý Á Bằng trải qua một đời vợ, hiện cũng ly dị. Sau khi chia tay Vương Phi, anh làm bố đơn thân nuôi dạy bé Lý Yên. Anh có quan hệ tốt với vợ cũ và được cho là đang yêu một ca sĩ.