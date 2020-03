Doanh thu phòng vé tại Italy gặp khủng hoảng do Covid-19

Tờ Variety đưa tin, dưới sự bùng phát nghiêm trọng của dịch Covid-19, ngành công nghiệp điện ảnh Italy đang hứng chịu cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Tính đến cuối tuần qua, doanh thu phòng vé tại đất nước này giảm hơn 75% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, cuối tuần trước, doanh thu phòng vé rơi vào tình trạng báo động, giảm xuống còn 5,5 triệu euro, so với hơn 12 triệu euro trong cùng kỳ năm 2019.

Cụm rạp Cinetel cho biết với gần một nửa số rạp chiếu phim bị đóng cửa tại Italy, tổng doanh thu từ ngày 28/2 đến ngày 1/3 chỉ đạt khoảng 2 triệu euro.

Một rạp chiếu phim bị đóng cửa tại Italy.

Ở Italy, hơn 850 rạp chiếu bóng phải đóng cửa, trên tổng số 1.830. Đặc biệt, các rạp chiếu phim ở khu vực phía Bắc như Lombardy và Veneto, nơi được coi là tâm dịch, bị đóng cửa hoàn toàn.

Cuối tuần trước, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Italy - ông Dario Franceschini tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với các lãnh đạo trong ngành công nghiệp điện ảnh Italy, tuyên bố về sự khủng hoảng và yêu cầu đánh giá tình trạng của các rạp chiếu phim.

Bên cạnh đó, ông Dario Franceschini cũng xem xét thời gian mở cửa lại một số rạp chiếu phim, nhằm cải thiện doanh thu phòng vé.

Hàng loạt phim điện ảnh tại Italy cũng lần lượt bị hoãn ra mắt. Các bộ phim như Hidden Away, You Only Live Once hay After the Wedding đều thông báo rời lịch chiếu.

Tuần trước, hãng Paramount cũng phải hoãn các cảnh quay bom tấn Mission: Imposible 7 tại Venice. Theo đó, ê kíp bộ phim có ý định lấy bối cảnh tại lễ hội Carnival of Venice, dự kiến tổ chức vào tháng 2. Tuy nhiên, lễ hội bị hủy bỏ.

Hiện, Italy đang là điểm bùng phát dịch virus Covid-19 lớn nhất tại châu Âu với số ca nhiễm bệnh ngày 2/3 vượt qua mốc 2.000 người. Số ca thiệt mạng tại Italy vì dịch virus Covid-19 từ 34 nhảy vọt lên 52 trường hợp.