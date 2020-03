Disney hoãn chiếu ‘Mulan’ và loạt phim tháng 4

Video: Teaser "Mulan"

Disney thông báo họ sẽ hoãn phát hành vô thời hạn các phim Mulan, The New Mutants và Antlers. Đây là ba tác phẩm dự kiến ra rạp trong cuối tháng 3 và tháng 4 của hãng. Trong đó, có hai phim Disney thừa hưởng từ Fox sau vụ sáp nhập hồi đầu 2019.

Ban đầu, Mulan - bộ phim về Mộc Lan (Lưu Diệc Phi) có kinh phí sản xuất 200 triệu USD - đã phải hoãn lịch tại Trung Quốc vì dịch Covid-19.

Sau đó, Disney nhiều lần khẳng định vẫn giữ lịch phát hành từ 27/3 tại Bắc Mỹ. Tổ chức rất nhiều hoạt động quảng bá trong thời gian qua, “nhà chuột” rốt cuộc phải thay đổi kế hoạch trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên toàn cầu.

Bom tấn Mulan của Disney chưa hẹn ngày tái ngộ khán giả. (Ảnh: Disney)

Bên cạnh Mulan, The New Mutants là phim siêu anh hùng do Fox sản xuất. Phim vốn liên tục bị trì hoãn phát hành kể từ 2017. Còn Antlers là phim kinh dị của Fox Searchlight và có Guillermo del Toro đóng vai trò nhà sản xuất. Hiện cả ba phim đều chưa có ngày khởi chiếu mới.

Với Black Widow, Disney chưa đưa ra thông báo hoãn chiếu và vẫn tạm giữ lịch bom tấn siêu anh hùng từ 1/5. Song, trước diễn biến hiện tại, nhiều người dự đoán nhà phát hành cùng Marvel Studios cũng sẽ sớm đem tin không vui tới cho khán giả.

Trong tối 12/3, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, Universal và Paramount cùng đưa ra quyết định hoãn chiếu Fast & Furious 9 (sang năm 2021) và A Quiet Place Part II (vô thời hạn). Theo đó, trong khoảng tám tuần lễ tới đây, chỉ còn Trolls World Tour (10/4) là phim lớn duy nhất của Hollywood dự kiến ra mắt khán giả.

Trước đó, bom tấn 007 mang tựa đề No Time to Die của Universal đã đổi lịch từ đầu tháng 4 sang trung tuần tháng 11.

Sau động thái của Disney, tạp chí Variety nhận định việc các chuỗi cụm rạp chiếu phim Bắc Mỹ ra thông báo đóng cửa chỉ còn là vấn đề thời gian. Trước đó, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Italy và nhiều khu vực trên thế giới đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.