Đêm nhạc của nhóm Modern Talking và 'Nữ hoàng disco' Sandra tại Việt Nam bị hoãn vì dịch corona

Đây là liveshow âm nhạc quốc tế lớn nhất mở màn mùa lễ hội năm 2020 đang được khán giả đón đợi. Mọi công việc chuẩn đã hoàn tất.

Tuy nhiên, đơn vị sản xuất quyết định lùi đêm nhạc đến khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được kiểm soát.

Nghệ sĩ Thomas Anders- ban nhạc Modern Talking và ông Nguyễn Thùy Dương, Chủ tịch IB Group.

Ông Nguyễn Thùy Dương, Giám đốc sản xuất của đêm nhạc cho biết “Chúng tôi rất tiếc vì đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho đêm nhạc hoàn hảo nhưng đến giờ phút này chúng tôi buộc phải tạm dừng tổ chức vì lý do an toàn của khán giả. Đây là tổn thất rất lớn đối với ban tổ chức nhưng cũng là việc cần phải làm vì trách nhiệm đối với khán giả và cộng đồng”.

Ông cũng cho biết, đơn vị sản xuất sẽ hoàn lại 100% tiền vé cho khách hàng từ nay đến 15/02. Mọi thông tin chi tiết khán giả có thể theo dõi trên fanpage của sự kiện hoặc liên hệ trực tiếp với ban tổ chức.

Trước đó, đêm nhạc Modern Talking & Sandra – Live concert in Vietnam dự kiến diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội vào tối 7/3. Đây cũng là lần đầu tiên hai huyền thoại âm nhạc trình diễn xuyên suốt liveshow, đặc biệt là trước hàng ngàn khán giả Việt Nam.

Nếu như Modern Talking từng làm mưa làm gió trong lòng “dân chơi Việt” bằng những ca khúc disco sôi động hay làm điên đảo trái tim các quý cô một thời bởi vẻ điển trai và lãng tử thì Sandra lại như một thứ bùa mê đối với các chàng trai bởi vẻ nóng bỏng, kiêu sa, phóng khoáng cùng giọng hát mê hoặc.

Modern Talking và Sandra là các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới.

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona khởi phát ở Vũ Hán, Trung Quốc. Tính đến sáng 4/2, có hơn 20.623 người mắc bệnh, 427 người tử vong. Tổ chức y tế thế giới WHO tuyên bố dịch viêm phổi do virus Corona là “tình trạng y tế khẩn cấp quốc tế”. Tại Việt Nam đã có 9 người nhiễm virus Corona.

