Đạo diễn Woody Allen: 4 lần đoạt Oscar, vết nhơ cưới con gái nuôi của người tình

Nói đến đạo diễn tài ba lừng danh Hollywood, phải kể đến Allen. Kể về những chuyện tình gây chấn động làng giải trí, phải nói đến đạo diễn phim Midnight in Paris.

Vị đạo diễn ấy cũng chính là Allen.

Ông là một thiên tài làm phim từng 4 lần đoạt giải Oscar với tổng số 23 lần đề cử. Từ một đứa bé có biệt tài làm ảo thuật được ngưỡng mộ tại trường, ông dần trở thành ngôi sao sáng chói trên bầu trời Hollywood.

"Ngôi sao thì phải khác biệt".

Chính vì đứng ở vị trí ngôi sao, ông phải chịu sự săm soi, để ý của dư luận. Đời tư của đạo diễn tài ba như một quyển tiểu thuyết với nhiều tình tiết bất ngờ. Kịch tính nhất, vẫn là chương sách tình trường với nội dung: Woody Allen bỏ người tình cưới con gái nuôi nhỏ hơn 35 tuổi.

Đứa trẻ bỏ học và bước đầu chạm đến nghệ thuật

Khi còn bé, Allen Stewart Konigsberg có biệt danh là Red. Đứa bé tóc đỏ thuở ấy được bạn bè chú ý vì có tài làm ảo thuật. 16 tuổi, Konigsberg lấy nghệ danh là Woody Allen. Cậu nam sinh trung học cũng sớm bộc lộ năng khiếu khi tham gia viết truyện cười trên các tờ báo địa phương.

Với năng khiếu sẵn có cùng niềm đam mê vô tận với điện ảnh, Allen quyết định đăng ký học ĐH New York, chuyên ngành điện ảnh và truyền thông.

Nhưng cậu sinh viên tóc đỏ ấy lại bị đuổi học, dù có tài.

Lý do là Allen thường đi học muộn, thường xuyên nghỉ học. Sau khi bị đuổi, nam sinh gốc Do Thái ghi danh vào Cao đẳng thành phố New York.

Quyết tâm làm lại cuộc đời của anh cố lắm cũng chỉ được một học kỳ, Allen tiếp tục thất học.

Và rồi, cậu bé Allen quyết định học trường đời, học ở những người đi trước.

Đến năm 19 tuổi, đứa bé ngày nào bộc lộ tài năng biên kịch khi trổ tài viết hàng loạt kịch bản sân khấu. Sau 7 năm rèn giũa, anh quyết định lấn sân sang diễn xuất và trở thành nghệ sĩ tấu hài.

Không to cao, không phải là người mang nét đẹp tài tử, nhưng sắc vóc nhỏ bé của Allen giúp anh trở nên đặc biệt. Diễn viên thấp bé còn có cơ hội xuất hiện trên trang bìa tạp chí Life khi thành công với vở kịch Play It Again.

Chàng trai tóc đỏ sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật.

Đổi đời nhờ gã cô độc, si tình

Với suy nghĩ sân khấu là bước đệm, điện ảnh là đỉnh cao nghệ thuật, Allen quyết định lấn sân sang làm biên kịch, đạo diễn phim. Năm 1966, đạo diễn sinh năm 1935 có tác phẩm đầu tay mang tên What's Up, Tiger Lily?.

Thuở đầu, những tác phẩm của ông mang phong cách hài sân khấu, chỉ mang lại tiếng cười thuần túy và ít có giá trị tình cảm, nội dung hàm ẩn. Mãi đến năm 1977, khi phim Annie Hall ra đời. Đây là dấu mốc chói lọi trong sự nghiệp đầy thăng trầm của đạo diễn lừng danh.

Annie Hall đưa Woody Allen trở thành ngôi sao Hollywood.

Từ một đạo diễn chuyên sản xuất phim hài đơn thuần, ông đã mượn bối cảnh xã hội, thổi hồn vào đứa con tinh thần. Đây là bộ phim mà Allen đóng cả ba vai trò đạo diễn, biên kịch và diễn viên chính.

Trong phim, Woody tóc đỏ vào vai Alvy Max Singer, một gã si tình nhiều lần thất bại trước một Annie Hall xinh đẹp, giàu sang và quý phái. Với những chi tiết gây cười bất ngờ, nhưng thực tế, đằng sau đó là tiếng cười sâu cay phản ánh thực tế xã hội đương thời.

Annie Hall tái hiện sự tương phản giữa hai thành phố sầm uất New York và Los Angeles. Bộ phim cũng phản ảnh những tiêu chuẩn xã hội gán cho nam nữ, vô tình trở thành định kiến khó xóa bỏ.

Phim có sự tham gia của minh tinh Diane Keaton cũng là tác phẩm đi đầu của chủ nghĩa hiện đại, thoát ly với nghệ thuật lãng mạn, diễm tình vô nghĩa trước đó.

Và rồi, anh bạn tóc đỏ thấp bé ngày nào với vai diễn gã si tình, cô độc đã thực sự đổi đời, theo đúng nghĩa đen.

Đạo diễn lừng danh với 4 giải Oscar, 23 lần đề cử

Annie Hall công chiếu tại LHP Los Angeles và thành công vang dội. Tác phẩm mang về doanh thu 38,2 triệu USD (chỉ tính riêng thị trường Bắc Mỹ), gấp khoảng 10 lần so với kinh phí 4 triệu USD vào năm 1977.

Đặc biệt, phim đã mang về cơn mưa giải thưởng, nâng các thành viên trong ê-kíp phim trở thành ngôi sao nổi danh.

Tác phẩm kể về gã si tình Alvy giành được Giải Oscar cho phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc và Kịch bản gốc Xuất sắc. Nữ chính Keaton cũng giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Ngoài ra, phim còn giành 4 giải BAFTA, một giải Quả cầu vàng. Annie Hall được xếp thứ 31 trong Danh sách 100 phim hay nhất của Viện phim Mỹ, đứng thứ 4 trong danh sách 100 phim hài của Viện phim Mỹ và thứ 28 trong danh sách 100 phim hài hước nhất của Bravo.

Thành công của bộ phim hài Annie Hall đưa Woody Allen lên hàng đạo diễn lừng danh của Hollywood.

Những bộ phim của ông luôn mang tiếng cười sâu cay, đa tầng nghĩa.

Sau đó, hàng loạt tác phẩm nổi tiếng của đạo diễn sinh năm 1935 liên tục ra đời. Bộ phim Hannah and Her Sisters với các yếu tố tâm lý, hài hước kết hợp bi kịch được xem là một trong tác phẩm khó phai của Allen.

Đây cũng là bộ phim có sự góp mặt của "người bạn gái đau khổ" Mia Farrow. Bộ phim giành được 3 giải Oscar (riêng ông nhận giải Kịch bản gốc hay nhất). Allen trở thành đạo diễn mát tay và được Fox News xếp vào danh sách những đạo diễn tài năng bậc nhất Hollywood.

Và rồi sau đó là những Bullet Over Broadway, Match Point... đều thành công về doanh thu và giá trị nghệ thuật. Đến năm 2011, với cú hích Midnight In Paris, đạo diễn lừng danh tiếp tục mang về tượng vàng Oscar thứ 4, bổ sung vào danh sách giải thưởng dày đặc.

Giải thưởng đặc biệt nhất trong đời Allen nhận được là Palme des Palmes (Cành cọ của những cành cọ) tại LHP Cannes 2002. Ông là người thứ hai, sau Ingmar Bergman đạt được giải thưởng này. Năm 2007, đạo diễn Mỹ tiếp tục được trao học vị Tiến sĩ danh dự của ĐH Pompeu Fabra (Barcelona, Tây Ban Nha).

Tình trường sóng gió

Trong những bộ phim, Allen thường hóa thân thành gã si tình, đơn độc, thất bại trong tình yêu. Nhưng ngoài đời thực, ông vẫn là người si tình, nhưng không hề đơn độc.

3 cuộc hôn nhân chính thức, hai mối tình ồn ào.

Allen lập gia đình từ sớm. Năm 21 tuổi, ông kết hôn cùng người vợ Harlene Rosen. Mối tình kéo dài được 6 năm thì cả hai đường ai nấy đi. 4 năm sau, ông tiếp tục lên xe hoa cùng nữ diễn viên Louise Lasser.

Nhưng cuộc tình cũng nhanh chóng tan vỡ, khi "Max" Single trở nên si tình và muốn gắn bó với Annie Hall đời thực - nữ diễn viên Diane Keaton.

Chuyện tình phim giả tình thật cũng không kéo dài lâu, nàng Annie Hall cũng rời xa gã trai si tình một năm sau đó. Hậu chia tay, đạo diễn người Mỹ tập trung vào làm phim. Mãi đến năm 1980, ông mới gặp được người tình sóng gió Mia Farrow.

Năm 1980, đạo diễn gốc Do Thái công khai mối quan hệ cùng Mia Farrow. Tuy vậy, họ không đăng ký kết hôn cũng không ở chung một nhà. Trước khi đến với bạn trai, Farrow đã có 7 người con riêng, trong đó có 4 người con nuôi.

Chuyện tình giữa hai ngôi sao phim "Hannah and Her Sisters" sớm tan vỡ vì cô con gái nuôi người Hàn Quốc.

Bi kịch mối quan hệ không hôn thú giữa hai ngôi sao Hollywood cũng bắt đầu từ đây. Allen đã phải lòng con gái nuôi người Hàn Quốc Soon Yi.

Câu chuyện gây chấn động toàn Hollywood, trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên các tờ báo nổi tiếng. Thời điểm năm 1992, sau 12 năm chung sống với người yêu, ông quyết định chia tay để đến với con gái nuôi kém 35 tuổi.

Sau khi chia tay Farrow, ông bị người yêu cũ nói nhiều lần lạm dụng đứa con gái nuôi khác. Dù thừa nhận đã sai khi yêu Soon Yi, ông vẫn một mực phủ nhận chuyện xâm hại tình dục con cái.

Đạo diễn Midnight in Paris nói với Times: "Tôi chưa từng sống trong một nhà với Mia Farrow. Tôi chưa từng ngủ lại trong nhà của cô ấy". Ông cũng khẳng định mình chưa từng ăn bữa cơm gia đình nào. Allen cũng không phải cha của những đứa con Farrow nhận nuôi trước đó.

Tuy nhiên, Allen nhận nhiều sự chỉ trích. Không ai tin rằng hai người hẹn hò 12 năm, có với nhau con chung lại chưa từng qua nhà sống chung. Những lời nói của vị đạo diễn tài ba bị cho là "ngụy biện", mục đích cuối cùng là để đến với bạn gái kém 35 tuổi.

Nén 20 năm phơi bày trang sách cuộc đời

Đến ngày 23/3, hồi ký Apropos of Nothing của đạo diễn Woody Allen được xuất bản sau thời gian dài bị kiểm duyệt. Quyển hồi ký tái hiện toàn bộ cuộc sống, sự nghiệp, gia đình và các mối quan hệ của đạo diễn tài ba.

Tất nhiên, hồi ký này sẽ giúp ông phơi bày một chương sách đầy sóng gió của cuộc đời: Mối tình với người vợ Soon Yi. Người phụ nữ gọi Allen là chồng ở hiện tại, hơn 20 năm trước, cô là con gái nuôi của đạo diễn Woody Allen và diễn viên Mia Farrow.

Ở lời đề tựa, đạo diễn bày tỏ tình cảm với bạn gái sinh năm 1970: "Tặng Soon Yi, người tuyệt vời nhất trên đời. Anh đã dành tặng cuộc đời cho em và sẽ không hối tiếc về điều đó".

Trong hồi ký, đạo diễn Hannie Hall tự nhận mối quan hệ giữa ông và người yêu đã rạn nứt khi ông có tình cảm với con gái nuôi. Allen cũng đối mặt với chuyện mình đã ngoại tình trước khi nói ra sự thật với Farrow.

Nữ diễn viên sinh năm 1945 đã phát hiện người yêu giấu ảnh khoả thân của con gái nuôi trong nhà. Lúc đó, Soon Yi 20 tuổi, còn Allen đã ở tuổi 55. "Tôi luôn biết, hiểu và cảm thông cho cơn giận dữ của cô ấy, đó là phản ứng tất yếu", Allen viết.

Tuy nhiên, đến cuối cùng, nam đạo diễn từng 4 lần đoạt giải Oscar lại khẳng định không hối tiếc vì điều này. "Dù mọi thứ trở nên tồi tệ, bị chê trách, phỉ báng khắp nơi, tôi đều chấp nhận. Đôi khi, tôi tự hỏi liệu mình biết trước hậu quả, có ước chưa từng say mê Soon Yi không, tôi sẽ trả lời ngay lập tức là tôi vẫn yêu cô ấy", Allen nói.

Theo hãng thông tấn AP, hành trình xuất bản của cuốn hồi ký với những sự kiện được cho là "chấn động Hollywood" gặp nhiều gian nan.

Ronan Farrow - con trai chung của hai người nhưng quyết định đi theo và lấy họ mẹ, đồng thời là người từng đoạt giải báo chí Pulitzer với cuộc điều tra tấn công tình dục của Harvey Weinstein - đã ra sức ngăn cản ông phát hành hồi ký.

Hachette - nơi đồng ý xuất bản quyển sách lần đầu tiên - đã quyết định không hợp tác với Allen sau cuộc xuống đường biểu tình của hơn 100 nhân viên phản đối kế hoạch xuất bản cuốn Apropos of Nothing.

Theo New York Times, từ năm 2018, quyển tự truyện của Allen nhiều lần gửi đến các nhà xuất bản nhưng đều bị từ chối. Sau đó, Arcade Publishing đồng ý ký hợp đồng và xuất bản tự truyện của Woody Allen.

Variety cho biết ông Jeannette Seaver - đại diện của Arcade - đã rất bất bình khi con trai Farrow dùng quyền lực ngăn cấm tự truyện phát hành. "Thật kỳ lạ khi mọi người chỉ muốn nghe những tin tức giả, chúng tôi chỉ thay Allen nói lên sự thật, thay vì có những người toàn im lặng che giấu điều gì đó", Seaver nói.

Đến nay, sau hơn 20 năm kết hôn với Soon Yi, ông luôn khẳng định mình đã chứng minh tình yêu thực sự, không vụ lợi với người vợ. Dù cho ngoài kia có bao nhiêu người bàn tán chuyện tình Allen - Soon Yi, ông vẫn hạnh phúc bên người đầu ấp tay gối kém 35 tuổi.

Mối tình của Allen được nhiều người đùa vui là cái kết có hậu cho chàng trai si tình Alvy Max Singer. Chỉ có điều, người tình của Allen không phải là Annie Hall, cũng chẳng phải là Diane Keaton, mà là cô vợ Hàn Quốc nhiều sóng gió.

Ở những trang cuối đời, đạo diễn 84 tuổi vẫn khẳng định Soon Yi là nhân vật đẹp nhất trong quyển sách kể về đời Woody Allen.