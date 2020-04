Đạo diễn 'Tom & Jerry' qua đời

Trang LATimes đưa tin, ông Gene Deitch - đạo diễn, nhà sản xuất phim nổi tiếng của bộ phim hoạt hình Tom & Jerry qua đời ở tuổi 95 tại nhà riêng.

Theo lời Petr Himmel - trợ lý của Gene Deitch, cha đẻ Tom & Jerry đột ngột qua đời vào tối ngày 16/4 trong căn hộ của ông ở khu phố Little (Prague) mà không rõ nguyên nhân, hưởng thọ 95 tuổi.

Gene Deitch sinh ngày 8/8/1924 ở Chicago, sau đó chuyển tới Los Angeles (Mỹ) sinh sống. Trước khi theo đuổi con đường nghệ thuật, ông từng tham gia khóa đào tạo phi công nhưng thất bại.

Gene Deitch bắt đầu sự nghiệp hội họa là họa sĩ bản vẽ máy bay. Sau đó, ông bắt đầu làm hoạt họa, đạo diễn, trở thành giám đốc sáng tạo hãng hoạt hình Terrytoons. Cha đẻ Tom & Jerry thành lập hãng riêng mang tên Gene Deitch Associates, Inc. ở New York (Mỹ).

Ngoài Tom and Jerry, Gene Deitch từng giành giải Oscar trong hạng mục phim hoạt hình ngắn năm 1960 với tác phẩm Munro. Ông cũng được đề cử cho giải thưởng tương tự vào năm 1964, cho Here’s Nudnik và How to Avoid Friendship.

Ông Gene Deitch có vợ và ba con, tất cả đều theo ngành hoạt họa.

Trong sự nghiệp làm phim của Gene Deitch, nổi bật nhất là 13 tập phim Tom and Jerry cho hãng MGM trong năm 1961, 1962. Series kinh điển này nhấn mạnh rằng kẻ nhỏ bé hơn có thể chiến thắng, sống sót để tiếp tục chiến đấu nếu quyết tâm.

Năm 1964, Gene Deitch đến Prague trong kế hoạch chuyển chỗ công ty. Tại đây, ông gặp gỡ và yêu nhà sản xuất Zdenka Najmanová. Sau đó, cả hai kết hôn năm 1964 và ở lại Prague. Họ có ba người con, tất cả đều theo ngành hoạt họa.