Chuyện về người con trai từ chối nhận cha của đạo diễn 'Ký sinh trùng'

Vào đêm trao giải Oscar lần thứ 92 ngày 10/2, đạo diễn Bong Joon Ho và bộ phim Parasite - Ký sinh trùng đã làm nên kỳ tích với 4 tượng vàng danh giá. Khoảnh khắc đạo diễn người Hàn đứng trên sân khấu, vợ con ông phía dưới đã bật khóc vì xúc động.

Hai người không thể ngừng khóc. Tờ Los Angeles Times còn đăng tải video ghi lại khoảnh khắc hai người thân thiết nhất trong cuộc đời Bong Joon Ho ôm nhau nghẹn ngào.

Vợ tự nguyện gánh vác gia đình để Bong Joon Ho tập trung làm phim

Bong Joon Ho kết hôn với biên kịch Jung Sun Young khi hai người còn rất trẻ. Thời điểm làm đám cưới, Bong tròn 26 tuổi còn vợ ông mới chỉ 23 tuổi. Cặp đôi gặp gỡ và nảy sinh tình cảm khi cùng tham gia câu lạc bộ điện ảnh trong trường đại học.

Ở độ tuổi đôi mươi, nhiều người ngăn cản rằng Bong và Jung sẽ không đủ sức gánh vác gia đình, đặc biệt khi cả hai chưa hề có sự nghiệp riêng. Bất chấp lời khuyên từ nhiều phía, Bong Joon Ho và vợ vẫn quyết tâm về chung một nhà và khẳng định sẽ tự lập về tài chính, không nhờ sự giúp đỡ của gia đình.

Sau khi kết hôn, Jung Sun Young động viên chồng tiếp tục theo học điện ảnh chuyên nghiệp, đồng thời nhận làm nhiều công việc một lúc để chăm lo cho gia đình.

Hình ảnh hiếm hoi của Bong Joon Ho và vợ - biên kịch Jung Sun Young.

Con trai của hai người chào đời khiến trách nhiệm kinh tế càng đè nặng lên vài Jung Sun Young. Vợ đạo diễn người Hàn nhận làm biên tập sách và kịch bản, sau đó viết thêm cho nhiều đơn vị để kiếm tiền. Song song đó, bà vẫn chăm con và làm việc nhà để dành thời gian cho chồng rèn luyện kỹ năng điện ảnh.

Thời điểm giữa thập niên 1990, Bong Joon Ho vẫn là anh trợ lý trường quay "quèn", không danh tiếng, không chỗ dựa. Đạo diễn Parasite đã gửi kịch bản đi nhiều nơi và đạt một số giải thưởng về phim ngắn. Tuy nhiên, ông không thể kêu gọi được bất kỳ nguồn vốn đầu tư nào cho loạt kịch bản của mình.

Nhắc lại quãng thời gian này, Bong Joon Ho từng thừa nhận với truyền thông Hàn rằng ông từng muốn bỏ nghề khi chứng kiến cảnh vợ con không còn gì để ăn. Lúc này, chính Jung Sun Young là người động viên chồng tiếp tục theo đuổi đam mê.

Năm 1998, Bong Joon Ho quyết định xin vợ cho ông một năm không phải làm việc, thay vào đó chỉ dành thời gian ngồi viết kịch bản phim. "Vợ tôi hoàn toàn ủng hộ. Cô ấy luôn tin tưởng rồi một ngày tôi sẽ thành công. Cứ mỗi lần viết xong, tôi lại đưa vợ đọc và góp ý", Bong chia sẻ.

Trang Textnews dẫn nguồn tin cho biết Jung Sun Young là người có tài năng văn chương, nhiều ý tưởng độc đáo. Nhờ tính cách tỉ mỉ, cầu toàn của bà, Bong Joon Ho sửa được nhiều điều thiếu sót trong các kịch bản điện ảnh.

Vợ chính là người góp ý, giúp chỉnh sửa các kịch bản của đạo diễn Bong Joon Ho.

Nhờ hậu phương vững chắc là biên kịch Jung Sun Young, Bong Joon Ho đã dồn sức sáng tạo, viết ra nhiều kịch bản ăn khách liên tiếp như Barking dogs never bite (2000), Memories of Murder (2003), Quái vật sông Hàn (2006), Mother (2009)...

Trong lần đầu tiên được mời dự Liên hoan phim Cannes vào năm 2003, Bong Joon Ho gửi lời cảm ơn vợ - người đã nắm tay ông vượt qua những ngày gian khó nhất, giúp ông chạm tay tới giấc mơ của môn nghệ thuật thứ 7.

Theo lời Bong Joon Ho từng tiếng lộ, vợ ông - biên kịch Jung Sun Young - không chỉ cùng chồng duyệt các chi tiết kịch bản, mà còn thường xuyên hỗ trợ các công việc không tên của đoàn phim, mang cơm tới địa điểm quay cho chồng... Bà cũng là người hộ tống Bong tới các liên hoan phim, các lễ trao giải trong cũng như ngoài nước.

Tuy nhiên, chưa một lần Jung Sun Young bước lên sân khấu để hưởng chung hào quang. Bà sợ ảnh hưởng tới danh tiếng của chồng, thậm chí không muốn chụp ảnh chung.

Con trai không dám nhận cha vì sợ mang tiếng dựa dẫm

Niềm đam mê điện ảnh của vợ chồng Bong Joon Ho trở thành nguồn cảm hứng để con trai hai người theo đuổi bộ môn nghệ thuật này.

Con trai lớn của đạo diễn Parasite cũng theo học ngành chỉ đạo sản xuất. Anh từng thử sức ở vai trò đạo diễn web drama từ năm 2017. Tuy nhiên, để tránh mang tiếng dựa dẫm vào tầm ảnh hưởng của cha, con trai Bong Joon Ho phải lấy nghệ danh khi tham gia nghệ thuật. Anh thường tự nhận bản thân là Hyo Min thay vì tên thật.

Gần đây, sau khi Parasite bội thu giải thưởng tại Oscar 2020, biên kịch người Mỹ gốc Hàn Jenny Han chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ của cô với con trai đạo diễn họ Bong.

Con trai đạo diễn họ Bong cũng theo đuổi ngành điện ảnh.

Theo đó, vào mùa hè năm 2019, Jenny Han tới Hàn Quốc để quay phần 3 bộ phim To All The Boys I've Loved Before. Thời điểm này, Hyo Min được phân làm trợ lý cho nữ biên kịch người Mỹ nổi tiếng.Trong suốt quá trình làm việc, Jenny Han nhiều lần ca ngợi tài năng của Bong Joon Ho cũng như tiết lộ bản thân là fan của ông từ sau phim Snowpiercer (2013) và Okja (2017). Han cũng bày tỏ niềm tin rằng Bong và Parasite sẽ giành được giải Oscar.

"Lúc ấy, anh chàng trợ lý của tôi chỉ hỏi bâng quơ 'Ông ấy (Bong Joon Ho) nổi tiếng ở Mỹ lắm sao?' và tôi trả lời rằng đương nhiên Bong là đạo diễn người Hàn nổi tiếng nhất thời điểm hiện tại rồi", Jenny Han kể lại trên trang cá nhân.

Sau đó, nữ biên kịch tiếp tục chia sẻ: "Cuối ngày hôm đó, tôi bỗng hỏi chàng trai rằng bố mẹ cậu ấy làm nghề gì. Cậu ấy đáp mẹ làm việc ở nhà, còn bố là đạo diễn. Khi tôi hỏi cụ thể hơn các tác phẩm của bố, anh chàng trợ lý ngập ngừng một chút rồi nói 'Một bộ phim tên là Mother và cả Memories of Murder'. Tôi gần như hét toáng lên vì điều này".

Jenny Han thậm chí gọi vui Hyo Min là "kẻ phản bội" vì không tiết lộ thân thế với cô sớm hơn. Chia sẻ của Han nhận nhiều phản hồi tích cực của khán giả Hàn Quốc cũng như quốc tế.

"Nếu là người khác thì hẳn sẽ khoe khoang khắp nơi về người cha nổi tiếng của mình. Nhưng cậu ấy thậm chí giấu kín họ tên để tránh bị soi mói", "Để không bị áp đặt cái danh con ông cháu cha, cậu bé này còn dùng nghệ danh Hyo Min đấy", "Cậu bé hẳn vui lắm. Cậu ấy cố cư xử như một nhân viên bình thường trong đoàn phim dù đang nghe thấy biên kịch người nước ngoài ca ngợi cha mình", "Cha là tượng đài trong ngành sản xuất phim ảnh hẳn Hyo Min phải thấy rất tự hào"... là một số bình luận của công chúng về câu chuyện giữa Jenny Han và con trai Bong Joon Ho.

Khán giả khen ngợi con trai đạo diễn người Hàn khi không dựa dẫm vào tên tuổi của cha.

Cho tới nay, dù đã gia nhập ngành công nghiệp điện ảnh được 3 năm, con trai Bong Joon Ho vẫn nỗ lực tự tìm dự án riêng và tự vươn lên, chủ động trau dồi thực lực thay vì dựa vào danh tiếng của cha. Anh cũng hiếm khi xuất hiện cạnh Bong khi có ống kính truyền thông. Lễ trao giải Oscar vừa qua là dịp hiếm hoi báo chí có thể bắt gặp hình ảnh cả gia đình Bong Joon Ho hạnh phúc bên nhau.

Tuy kín tiếng nhưng những câu chuyện xoay quanh gia đình Bong Joon Ho đã nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Không ít người bày tỏ sự cảm phục đối với tình yêu to lớn gia đình đạo diễn 51 tuổi dành cho điện ảnh.

