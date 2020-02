Bản sao Mr. Bean kể lại cuộc sống ở Vũ Hán giữa tâm dịch Covid-19

Diễn viên hài Nigel Dixon đến Vũ Hán, Trung Quốc từ trước Tết Nguyên đán để nghỉ lễ, trước khi dịch bệnh bùng phát. Dixon cho biết ông không muốn về Anh vì sợ truyền nhiễm virus cho người khác.

Nigel Dixon nổi tiếng ở Trung Quốc vì là bản sao của Mr. Bean. Trong thời gian ở lại Vũ Hán, diễn viên 53 tuổi đã tạo ra series Mr.Pea, ghi lại cuộc sống của ông giữa tâm dịch theo phong cách của Mr. Bean.

"Bản sao Mr. Bean" sống vui vẻ, hạnh phúc ở Vũ Hán.

Trong video My day in Wuhan during the outbreak (Một ngày của tôi ở Vũ Hán trong thời gian dịch bệnh), Dixon chia sẻ: “Tôi thích làm những video ngắn để cổ vũ người dân Vũ Hán trải qua thời điểm khó khăn này một cách tích cực”.

Nigel Dixon vẫn sinh hoạt bình thường ở Vũ Hán. “Bản sao Mr. Bean” muốn mọi người đừng quá lo lắng về dịch bệnh nhưng phải bảo vệ bản thân thật tốt.

Hàng ngày, ông đeo khẩu trang đến siêu thị để mua sắm. Khi về nhà đều sát khuẩn quần áo cẩn thận. Dixon thường chế biến những món ăn đơn giản cho bữa ăn như trứng, mì gói… Để tăng cường hệ thống miễn dịch, nam diễn viên hài còn tập thể dục mỗi ngày tại nhà.

Mỗi ngày, “bản sao Mr. Bean” đều gọi điện cho người thân ở Anh rằng ông vẫn sống khỏe mạnh ở Vũ Hán. Chia sẻ trong đoạn video, ông cảm động trước hình ảnh những hộ dân xung quanh mở cửa hô vang: “Vũ Hán, cố lên”. Nigel Dixon cũng cất tiếng đồng thanh cổ vũ cùng hàng xóm.

Nigel Dixon muốn phát triển sự nghiệp diễn xuất tại Trung Quốc.

Diễn viên hài gốc Anh chia sẻ với tờ Mailonline ông đã hủy chuyến đi đến Thâm Quyến để gặp bạn bè. “Tôi sẽ ích kỷ nếu cứ di chuyển mà không biết mình có đang mang virus trong người hay không”, ông nói.

Nigel Dixon cho biết ông dự định trở về Anh vào cuối tháng 3 nếu có thể. Ông cũng bày tỏ mong muốn được tiếp tục phát triển sự nghiệp diễn xuất của mình ở Trung Quốc.

Ông được mọi người nhận xét có nét giống với Mr. Bean từ khi ông 30 tuổi. Diễn viên hài từng có cơ hội đóng thế vài phân cảnh nhân vật Mr. Bean thay cho Rowan Atkinson trong bộ phim hài Trung Quốc mang tên Top Funny Comedian vào năm 2017.

