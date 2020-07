Angelina Jolie xuất hiện trên phố sau thời gian dài 'ở ẩn'

Diễn viên Maleficent diện váy hoa đơn giản, mang khẩu trang và bao tay để bảo đảm an toàn. Thời gian qua, cô chăm sóc các con và làm việc online. Trên The New York Times, Jolie viết nhiều bài xã luận bàn về các vấn đề xã hội. Ngoài ra, cô còn quyên góp 1 triệu USD giúp trẻ em có bữa ăn đầy đủ trong mùa dịch và 200.000 USD cho quỹ bảo vệ pháp lý NAACP, nhằm ủng hộ cuộc đấu tranh chống nạn phân biệt chủng tộc.