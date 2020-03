Angelina Jolie ủng hộ 1 triệu USD giúp đỡ học sinh nội trú

Ngày 26/3, Daily Mail đưa tin Angelina Jolie đang cố gắng giúp đỡ những đứa trẻ kém may mắn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Do hầu hết trường học đều đóng cửa để chống dịch, bữa trưa của nhiều học sinh nội trú không còn được đảm bảo.

Do đó, minh tinh sinh năm 1975 quyết định ủng hộ 1 triệu USD cho No Kid Hungry. Đến nay, tổ chức từ thiện đã quyên góp thành công 2 triệu USD cho 30 tiểu bang để giúp đỡ những đứa trẻ trong gia đình có thu nhập thấp.

Theo Daily Mail, tính đến nay, có khoảng 22 triệu trẻ em ở Mỹ phải sống phụ thuộc vào các chính sách hỗ trợ thực phẩm, chăm sóc tại trường học. Cũng vì vậy, Angelina Jolie nhấn mạnh rằng cô và tổ chức No Kid Hungry đang nỗ lực để có thể tiếp cận và giúp đỡ thêm các em nhỏ.

Angelina Jolie quyên góp 1 triệu USD cho tổ chức từ thiện No Kid Hungry.

Ngôi sao 45 tuổi đồng thời phối hợp với Liên hợp quốc để cùng soạn thảo một bài tiểu luận nhằm thúc đẩy Liên minh Giáo dục Toàn cầu mới của UNESCO trong nỗ lực tạo điều kiện giáo dục từ xa khi các trường học buộc phải đóng cửa vì dịch bệnh.

Trước Angelina Jolie, nhiều ngôi sao khác cũng từng gây quỹ từ thiện ủng hộ cho tổ chức No Kid Hungry, như Jennifer Garner và Amy Adams.

Trong clip đăng tải, Garner và Adams cho biết hồi tuần trước, họ đã đọc truyện thiếu nhi qua chức năng story của Instagram để quyên góp tiền. Hai minh tinh đã kêu gọi mọi người tham gia chương trình Save with Stories để quyên góp cho Save The Children và No Kid Hungry.

Sau đó, nhiều người nổi tiếng khác cũng tham gia hưởng ứng, như Camila Cabello, Lupita Nyong'o, Brie Larson, Noah Centineo và Beanie Feldstein.

Angelina Jolie (sinh năm 1975) là ngôi sao Hollywood gắn liền với các hoạt động từ thiện, giúp đỡ cộng đồng. Năm 2006, cô và chồng cũ - tài tử Brad Pitt - lập ra tổ chức từ thiện để giúp đỡ Cambodia - quê hương của cậu con trai Maddox.

Tổ chức đã giúp 10 trường học được duy trì và hoạt động. Ngoài ra, theo People, Angelina Jolie còn tài trợ riêng cho một vài trường nữ sinh ở Afghanistan và Kenya.

Năm 2012, minh tinh đã đặt chân tới nhiều nơi trên thế giới để giúp đỡ, phục vụ cộng đồng. Cũng nhờ đó, cô được Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn trao quyền đặc phái viên.

Video: Cập nhật diễn biến dịch Covid-19