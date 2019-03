Sao nữ 'Vườn sao băng' tự sát vì bị ép làm nô lệ tình dục: Cảnh sát nỗ lực bảo vệ nhân chứng

Những ngày qua, song hành cùng vụ bê bối lịch sử của Seungri, dư luận dành sự quan tâm cho vụ việc sao nữ Vườn sao băng Jang Ja Yeon. Người đẹp xứ Hàn đã tự tử vì bị ép quan hệ tình dục, tiếp khách với hàng loạt nhân vật máu mặt của làng giải trí Hàn vào năm 2009.

10 năm trôi qua, giờ đây, vụ việc dường như đi vào ngõ cụt bởi không có thêm bất cứ thông tin vào được hé lộ. Đầu năm 2018, vụ án một lần nữa được lật lại và có thêm tình tiết mới khi diễn viên Yoon Ji Oh - bạn thân và đồng nghiệp của Jang Ja Yeon khi còn sống đã dũng cảm đứng ra cung cấp bằng chứng. Mọi hy vọng đổ dồn về cô.

Ánh sáng đang le lói phía cuối con đường khi mới đây, trang Soompi có bài viết và cho biết, cảnh sát đang nỗ lực có biện pháp để bảo vệ Yoon Ji Oh. Trước đó, đã có thông tin, Yoon Ji Ho đang ở trong một căn hộ an toàn do Bộ Gia đình và Bình đẳng giới cung cấp, tuy nhiên sự an toàn cá nhân cho cô vẫn chưa được đề cập.

Min Gap Ryong, Tổng thanh tra Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc tuyên bố, nữ diễn viên đã yêu cầu thêm về việc bảo đảm an toàn cá nhân, cảnh sát cũng bắt đầu tiến hành sử dụng hệ thống đồng hồ theo dõi cho nhân chứng quan trọng này. Bắt đầu từ 2h30 chiều 14/3 (theo giờ địa phương), Yoon Ji Oh đã nhận được thiết bị bảo vệ an toàn từ cảnh sát.

Vào ngày 13/3, thông qua mạng xã hội, Yoon Ji Oh đã gửi lời cảm ơn tới tất cả những ai đã luôn ủng hộ cô để cô có được sự bảo đảm an toàn cá nhân.

Một bản kiến nghị đã được gửi lên Nhà Xanh để đòi lại sự công bằng cho nữ diễn viên Jang Ja Yeon. Yêu cầu của bản kiến nghị này đó là cần 200.000 người ký tên với thời hạn 30 ngày kể từ lúc tạo lập để chính phủ chính thức đưa ra câu trả lời trong vòng 1 tháng.

Ở thời điểm hiện tại, bản kiến nghị này thu hút tới hơn 300.000 lượt người tham gia. Nỗ lực kêu gọi sự công bằng cho người bạn quá cố của Yoon Ji Oh đã được công chúng ủng hộ hết mình.

Có thể nói, vụ việc của người đẹp Vườn sao băng Jang Ja Yeon đang được Uỷ ban Công vụ tái điều tra. Lần điều tra này sẽ kéo dài tới ngày 31/3. Nữ diễn viên đã tham gia cuộc phỏng vấn với tư cách nhân chứng cách đây không lâu tại Văn phòng Công tố viên Tối cao.

