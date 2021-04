Sao Khuê 2021 vinh danh 6 sản phẩm của BIDV

(VTC News) -

Đặc biệt, sản phẩm Hệ thống Ngân hàng lưu ký và giám sát đã xuất sắc giành TOP 10 Sao Khuê 2021.

Trong những năm qua, BIDV liên tục vinh dự nhận được nhiều giải thưởng về công nghệ thông tin trong nước và quốc tế. Năm 2021 là lần thứ 9 (kể từ năm 2011) BIDV tham gia giải thưởng Sao Khuê do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức và đều nhận được giải thưởng cho các sản phẩm tham dự với tổng số 24 sản phẩm được vinh danh.

Năm 2021, BIDV có 6 sản phẩm công nghệ được trao danh hiệu Sao Khuê. Trong đó, lĩnh vực Kế toán - Tài chính có 02 sản phẩm: Hệ thống Ngân hàng Lưu ký và Giám sát, Hệ thống tài khoản định danh; lĩnh vực các nền tảng chuyển đổi số có 02 sản phẩm: Hệ thống BIDV Home, Hệ thống Mua bán Trái phiếu; lĩnh vực các sản phẩm, giải pháp phần mềm mới có 02 sản phẩm: Hệ thống đăng ký trực tuyến/đăng ký dịch vụ tập trung; Ứng dụng thể thao thiện nguyện gắn kết hoạt động kinh doanh BIDV RUN.

Sản phẩm Hệ thống Ngân hàng lưu ký và giám sát lọt TOP 10 Sao Khuê 2021.

Với việc nhận 06 giải Sao Khuê 2021, BIDV thêm một lần nữa khẳng định uy tín BIDV - ngân hàng thương mại có chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT) hàng đầu tại Việt Nam. Đồng thời, là minh chứng rõ ràng nhất khẳng định uy tín, minh chứng cho những nỗ lực mang đến những sản phẩm dịch vụ có giá trị tốt nhất cho khách hàng, tiên phong thực hiện mục tiêu đi trước đón đầu, khai phá những tiềm năng ứng dụng số hóa trong hoạt động ngân hàng một cách quy mô, tổng thể.

Hệ thống Ngân hàng Lưu ký và Giám sát

Là hệ thống cung cấp đầy đủ các chức năng, sản phẩm dịch vụ cho tất cả khách hàng trong lĩnh vực lưu ký giám sát chứng khoán. Hệ thống có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xử lý thông suốt các dịch vụ/sản phẩm liên quan đến thị trường chứng khoán cơ sở. Với việc hoàn thành xây dựng hệ thống giúp BIDV trở thành ngân hàng đầu tiên cung cấp đẩy đủ nhất các dịch vụ lưu ký giám sát chứng khoán trên thị trường. Hệ thống hướng tới triển khai dịch vụ trên đa kênh, đa nền tảng OMMI channel.

Các giải sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số đạt giải thưởng Sao Khuê 2021.

Hệ thống tài khoản định danh

Là Giải pháp Thu hộ qua tài khoản định danh là giải pháp công nghệ số liên kết giữa một tài khoản thanh toán chính của một khách hàng doanh nghiệp mở tài khoản tại BIDV với tập hợp các Tài khoản định danh, trong đó mỗi tài khoản định danh được mặc định ứng với một đối tượng phải thu của doanh nghiệp. Giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp kiểm soát, quản lý dòng tiền một cách hiệu quả, cập nhật thông tin chính xác theo đối tượng cần quản lý, tiết kiệm chi phí, tự động hóa quá trình hạch toán, đối soát các giao dịch của doanh nghiệp.

Hệ thống BIDV Home

Là ứng dụng trên điện thoại cho phép khách hàng lựa chọn mua nhà và đăng ký vay vốn BIDV. Khách hàng có thể tìm kiếm dự án, căn hộ trên nhiều địa bàn, tính toán số tiền tối đa được vay và số tiền phải trả hàng tháng. Khách hàng đặt lịch hẹn tư vấn trên chương trình sau khi tìm ra dự án mong muốn, yêu cầu sẽ được nhân viên ngân hàng tiếp nhận và xử lý.

Khách hàng cũng có thể đăng ký vay bằng cách nhập đầy đủ thông tin và tiến hành xác nhận. Yêu cầu vay được hệ thống BIDV thẩm định sơ bộ và gửi đi xử lý. Khách hàng chủ động tra cứu quá trình xử lý hồ sơ vay, xem lại kết quả thẩm định sơ bộ với yêu cầu vay đã tạo. Ứng dụng còn cho phép khách hàng tra cứu thông tin trình tự vay, danh mục hồ sơ, ưu đãi, điều kiện sử dụng dịch vụ và đánh giá ứng dụng. Hiện tại, BIDV cũng là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam cung cấp sản phẩm vay mua nhà trên ứng dụng điện thoại di động.

Hệ thống đăng ký trực tuyến/ đăng ký dịch vụ tập trung

Là một giải pháp tổng thể đa kênh, mang đến cho khách hàng trải nghiệm đồng nhất và liên thông khi đến làm việc tại BIDV. Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ cán bộ BIDV xử lý nghiệp vụ đăng ký sản phẩm dịch vụ cho khách hàng được tập trung, nhanh chóng từ đó giảm thời gian tác nghiệp, tăng năng suất lao động của cán bộ.

Hệ thống Mua bán Trái phiếu

Là Hệ thống cung cấp đầy đủ các chức năng, sản phẩm dịch vụ trong lĩnh vực phát hành, mua, bán, lưu ký và chuyển nhượng trái phiếu. Hệ thống có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xử lý thông suốt các dịch vụ/sản phẩm liên quan đến thị trường trái phiếu.

Ứng dụng BIDVRUN được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2021

Ứng dụng thể thao thiện nguyện gắn kết hoạt động kinh doanh BIDV RUN là chương trình ghi nhận kết quả các giải chạy online do BIDV tổ chức thông qua ứng dụng phần mềm thể thao Strava và quy đổi thành tích chạy của người tham gia thành chi phí đóng góp cho hoạt động an sính xã hội do BIDV thực hiện như Tặng quà Tết cho người nghèo, trồng “1 triệu cây Xanh”, xây dựng nhà tránh lũ. Đồng thời, ứng dụng xây dựng cộng đồng kết nối những người có chung niềm đam mê dành cho bộ môn chạy bộ.