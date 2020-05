‘Thế giới hôn nhân’ kết thúc bi kịch, đẫm nước mắt

Tối 16/5, tập cuối của Thế giới hôn nhân (tựa gốc: The World of the Married) lên sóng trong sự đón đợi nhiệt tình của khán giả. Qua hơn 60 phút thời lượng, người xem đã có dịp nếm trải mọi cung bậc cảm xúc, từ vui mừng, hạnh phúc thay nhân vật, cho đến hụt hẫng và nuối tiếc. Biên kịch Joo Hyun đem lại cái kết rất thực tế, nhưng cũng có phần nào đó nhân văn hơn bản gốc Doctor Foster của Anh.

Bình yên trước giông bão

Sau khi Lee Tae Oh (Park Hae Joon) nhận quả báo, mất hết sự nghiệp, nhà cửa, và không được gặp Jenny lẫn Yeo Da Kyung (Han So Hee) ở tập 15, sang tập 16, Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) dường như đã có thể đặt gánh nặng trong lòng xuống để bắt đầu một cuộc sống mới. Cô dồn sức chăm sóc cho con trai. Hai mẹ con tận hưởng khoảng thời gian bình yên hiếm hoi.

Sun Woo thở phào nhẹ nhõm khi thấy con trai trở về.

Mối quan hệ giữa đôi phụ Ye Rim (Park Sun Young) và Je Hyuk (Kim Young Min) cũng có chuyển biến tốt. Sau những đổ vỡ trong hôn nhân, Ye Rim nhận ra mình vẫn còn yêu chồng cũ và quyết định tha thứ cho anh. Hai người quay trở về cuộc sống vợ chồng ngọt ngào như thuở mới cưới.

Song, vỏ bọc bình yên ấy sớm bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của Lee Tae Oh. Sau một thời gian lang bạt không rõ tung tích, gã chồng bội bạc bắt đầu để lại dấu vết của mình trong cuộc sống của mẹ con Sun Woo. Lee Tae Oh vẫn âm thầm theo dõi vợ cũ, với bộ dạng nhếch nhác và lôi thôi của một kẻ thất bại.

Cái tên Lee Tae Oh một lần nữa khiến Ji Sun Woo chẳng thể nào yên lòng. Những dự cảm mơ hồ dâng lên trong trí óc của cô. Và đúng như những dự cảm không lành đó, sóng gió mới lại ập đến với người mẹ khốn khổ.

Bi kịch

Biến cố đến vào nửa cuối tập 16, khiến bốn nhân vật Sun Woo, Tae Oh, Ye Rim và Je Hyuk đều không có một cái kết vẹn tròn. Vào một ngày Ji Sun Woo vắng nhà, Joon Young (Jeon Jin Seo) bị Lee Tae Oh bắt đi. Sự mất tích bất ngờ của con trai khiến Sun Woo hoảng loạn, và khi biết người đưa cậu bé đi là chồng cũ, cô càng lo lắng hơn. Rất may là ngay sau đó, Sun Woo đã nhanh chóng tìm thấy con trai trong tình trạng an toàn.

Gặp lại vợ cũ, Lee Tae Oh bày tỏ sự hối hận và ngỏ ý muốn hàn gắn cùng cô. Song, ý định nối lại tình xưa của gã chồng bội bạc vấp phải sự bài xích của cả vợ cũ lẫn con trai. Trong cuộc hẹn đó, Sun Woo đã vạch rõ ranh giới với chồng cũ, và chặt đứt hy vọng quay lại của gã.

Chứng kiến bố mình tự tử và biết mẹ vẫn còn tình cảm với bố, Joon Young sốc đến mức bỏ đi một thời gian dài.

Tủi hổ, tuyệt vọng và đau đớn, Lee Tae Oh không còn muốn sống. Gã lao vào ôtô với ý định tự tử trước mặt Sun Woo lẫn Joon Young. Hai mẹ con không thôi bàng hoàng và lo lắng cho Lee Tae Oh. Trên thực tế, chiếc xe tải đã kịp phanh lại, giúp Lee Tae Oh thoát chết trong gang tấc. Sun Woo vội vàng đến an ủi chồng cũ.

Chứng kiến cảnh tượng bố mình suýt chết, rồi lại sống sót và biết mẹ vẫn còn yêu bố, Joon Young sốc. Cậu quyết định bỏ đi, mặc cho người mẹ đau khổ gọi tên.

Về phần đôi phụ Ye Rim và Je Hyuk, dù nói rằng sẽ tha thứ nhưng kỳ thực, sự phản bội của chồng đã để lại vết đen tâm lý trong lòng người vợ. Cô lo được lo mất đến ăn không ngon, ngủ không yên. Ye Rim ngộ ra một điều rằng cô không thể bỏ qua lỗi lầm của chồng, không thể nào sống cùng anh một cách bình thường như trước. Vì vậy, cô quyết định cắt đứt hoàn toàn. Giữa họ không nên tồn tại bất kỳ mối quan hệ nào.

Trong khi đôi phụ có cái kết bi kịch thì nữ chính cũng không khá hơn là bao. Cho đến gần cuối tập phim, Sun Woo vẫn không tìm kiếm hạnh phúc mới cho mình. Cô chỉ một lòng ngóng đợi Joon Young trở về. Còn Lee Tae Oh đã xốc lại tinh thần và bắt đầu sống tử tế hơn, dù công việc vẫn chẳng có dấu hiệu khởi sắc.

Tập 16 của Thế giới hôn nhân khép lại bằng một phân cảnh mờ mờ ảo ảo. Sun Woo cuối cùng cũng đợi được con trai quay trở về. Chứng kiến hình bóng mờ nhòe của Joon Young trước cửa nhà, cô xúc động và ngỡ ngàng đến mức chẳng thể nói nhiều hơn một câu: “Về rồi à?”.

Sau tất cả, Lee Tae Oh có ý hàn gắn với vợ cũ, nhưng bị từ chối.

Nhờ một cái kết thực tế đến mức đau lòng, nhưng cũng đầy cảm xúc, Thế giới hôn nhân đã lập kỷ lục mới ở tập 16, với rating 28.37% trên toàn quốc. So với bản gốc Doctor Foster, bản Hàn có vẻ nhân văn hơn ở chỗ cho Joon Young trở về bên mẹ, dù đó chỉ là một hình bóng mờ ảo. Sun Woo không phải chờ con trong vô vọng như nhân vật nữ chính ở Doctor Foster.

Kết thúc dở dang của Thế giới hôn nhân dấy lên luồng ý kiến trái chiều. Khán giả tiếc nuối bởi cuối cùng, Sun Woo không đến với bác sĩ Kim Yoon Ki, đôi phụ tan vỡ. Một số người hâm mộ thậm chí không thể tiếp nhận cái kết mở, bày tỏ ý muốn đài jTBC làm tiếp phần 2. Song, vẫn có những người xem hài lòng với một kết thúc gần sát với đời thực như vậy.