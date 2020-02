Nhiều show giải trí Hàn Quốc bị hủy do diễn biến phức tạp của Covid-19

Sáng 22/2, Hàn Quốc công bố có thêm 142 ca nhiễm virus Covid-19 mới. Chỉ sau 2 ngày, tổng số bệnh nhân nhiễm dịch Covid-19 tại nước này lên tới 346 người.

Trước diễn biến căng thẳng của dịch bệnh, người dân Hàn Quốc bắt đầu lo sợ và yêu cầu cơ quan chức năng có các biện pháp phòng dịch quyết liệt hơn. Các đơn vị tổ chức sản xuất cũng thông báo hoãn những sự kiện âm nhạc có quy mô lớn để tránh lây lan virus.

Tính tới sáng 22/2, Hàn Quốc xác nhận có 346 ca nhiễm virus Covid-19.

Theo đó, lễ trao giải The Fact Music Awards - vốn được lên lịch tổ chức vào ngày 29/2 - sẽ bị hoãn khoảng nửa năm. Dàn nghệ sĩ dự kiến tham gia lễ trao giải gồm BTS, TWICE, Red Velvet, MAMAMOO, Chungha, ITZY, (g)i-dle, Super Junior, The Boyz...

Địa điểm tổ chức buổi lễ là Gocheok Sky Dome - sân khấu trong nhà lớn nhất Hàn Quốc với sức chứa khoảng 18.000-20.000 người. Vì vậy, ban tổ chức lo lắng các nghệ sĩ và người hâm mộ có thể vướng phải nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao. The Fact Music Awards dự kiến trở lại vào nửa sau năm 2020.

Đài SBS cũng thông báo hoãn đêm nhạc SBS Inkigayo Super Concert được tổ chức tại Daegu ngày 8/3 tới.

Daegu được coi là tâm dịch lớn nhất Hàn Quốc. Tính đến hết ngày 21/2, chỉ riêng “bệnh nhân số 31” - một phụ nữ 61 tuổi - lây virus cho khoảng 120 người sống tại thành phố này. Nhiều trường hợp khác từng tiếp xúc với "bệnh nhân số 31" cũng đang đợi kết quả xét nghiệm.

Vì vậy, mọi hoạt động biểu diễn nghệ thuật, tụ tập đông người tại Daegu đều bị hủy bỏ hoặc hoãn vô thời hạn. Đêm nhạc có sự góp mặt của BTS, Cherry Bullet, NCT 127, PENTAGON, SF9, The Boyz, Weki Meki và Zico cũng nằm trong danh sách bị hoãn.

Trước đó, từ cuối tháng 1, các đài truyền hình có động thái hạn chế đám đông vì lo sợ lây nhiễm virus Covid-19. Các show âm nhạc cuối tuần được ghi hình với dàn nghệ sĩ và nhân viên đài, không có bất kỳ người hâm mộ nào được góp mặt.

Các sự kiện âm nhạc có sự góp mặt của BTS bị tạm hoãn do dịch bệnh Covid-19.

Diễn biến dịch Covid-19 đang trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết khi Hàn Quốc trở thành nơi nhiều ca bệnh thứ 2 trên thế giới sau Trung Quốc. Lo lắng cho sức khỏe thần tượng cũng như chính mình, người hâm mộ kêu gọi công ty quản lý điều chỉnh lịch quảng bá album cho nghệ sĩ để đảm bảo an toàn.

Vài đêm nhạc riêng của các nghệ sĩ đang được đề nghị hoãn vô thời hạn, bao gồm đêm diễn cuối cùng trong tour thế giới của TWICE, đêm khai mạc world tour của BTS, concert đầu tay của The Boyz...

Hiện, do số ca nhiễm tăng vọt chỉ trong 2 ngày ở Daegu và Cheongdo (tỉnh Bắc Gyeongsang) nhiều người lo lắng nơi đây sẽ trở thành "Vũ Hán thứ 2". Người dân bắt đầu đi mua thực phẩm dự trữ đề phòng toàn bộ khu vực này bị cách ly hoàn toàn để ngăn chặn dịch viêm phổi lây lan.

