Mới đầu năm, 'tuyệt phẩm dao kéo' Park Min Young khoe thần thái rạng rỡ, vòng eo con kiến

Loạt ảnh của "tuyệt phẩm dao kéo" Park Min Young trên trang bìa tạp chí Legend số tiếp theo vừa được chia sẻ khiến cư dân mạng thích thú. Vẫn giống những lần trước, nữ diễn viên Thư ký Kim sao thế? "đốn tim" fan bởi thần thái rạng rỡ, gương mặt xinh đẹp không góc chết và vòng eo thon gọn.

Ở tuổi 33, Park Min Young vẫn được xem là mỹ nhân đình đám của showbiz Hàn Quốc. Trải qua phẫu thuật thẩm mỹ nhưng nhờ biết giữ lại những đường nét riêng của khuôn mặt, Park Min Young vẫn nhận được nhiều lời khen về nhan sắc.

Parkr Min Young trên trang bìa tạp chí.

Mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên luôn thu hút sự chú ý của truyền thông và khán giả bởi nhan sắc ngày càng trẻ trung, quyến rũ. Thời gian qua, Park Min Young còn thử đổi kiểu tóc mái thưa và được khen trẻ trung dù kiểu tóc này có phần không hợp với phong cách sang chảnh của cô từ trước đến nay.

Park Min Young sinh năm 1986 và được mệnh danh là "tuyệt phẩm dao kéo" hay "mỹ nhân dao kéo thành công nhất xứ Hàn". Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, khả năng diễn xuất tốt cũng giúp Park Min Young góp mặt trong nhiều dự án phim đình đám như City Hunter, Thư ký Kim sao thế?, Bí mật nàng fangirl...

Nhan sắc nữ diễn viên ngày càng thăng hạng.

Trong năm 2020, Park Min Young sẽ trở lại với dự án phim mới mang tên I'll go to you when the weather is nice thuộc thể loại phim tình cảm lãng mạn - sở trường của nữ diễn viên.

Vì vai diễn là một cô gái quê tên Hae Won nên Park Min Young cũng hạn chế trang điểm đậm, giữ gương mặt tự nhiên để có được những thước phim chân thật.

“Mới đầu tiếp xúc, vài khán giả chắc hẳn sẽ nghĩ Hae Won là kiểu người lạnh lùng. Nhưng nếu quen với cô ấy, khán giả sẽ thấy nhân vật này có một trái tim ấm áp, thỉnh thoảng còn có chút đáng yêu, vụng về” - Park Min Young chia sẻ về vai diễn của mình.

