Hủy họp báo phim mới của 'tuyệt phẩm dao kéo' Park Min Young vì virus corona

Sắp tới, Park Min Young sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ khi góp mặt trong bộ phim I'll go to you when the weather is nice, đóng cặp cùng nam diễn viên điển trai Seo Kang Joon.

Trong phim, Park Min Young vào vai một cô gái quê mùa. “Mới đầu tiếp xúc, vài khán giả chắc hẳn sẽ nghĩ Hae Won là kiểu người lạnh lùng. Nhưng nếu quen với cô ấy, khán giả sẽ thấy nhân vật này có một trái tim ấm áp, thỉnh thoảng còn có chút đáng yêu, vụng về” - Park Min Young chia sẻ.

Để hóa thân trọn vẹn cho vai diễn này, Park Min Young hạn chế trang điểm. Bộ phim thuộc thể loại tình cảm lãng mạn, vốn là sở trường của Park Min Young nên fan đang chờ đợi cô sẽ có màn tái xuất ấn tượng sau thành tích không mấy ấn tượng của bộ phim Bí mật nàng fangirl.

Theo dự kiến ban đầu, phim sẽ có buổi họp báo ra mắt truyền thông và khán giả. Tuy nhiên, vì tình hình dịch corona diễn biến phức tạp, buổi họp báo bị hủy và chỉ được phát sóng trực tiếp để hạn chế tụ tập đông người, tránh lây nhiễm.

Cận cảnh nhan sắc xinh đẹp của nữ diễn viên ở tuổi U35.

Mới đây, loạt ảnh chụp quảng cáo cho một nhãn hàng của Park Min Young vừa được tung ra khiến fan thích thú. Trong bộ ảnh mới, nữ diễn viên Thư ký Kim sao thế? diện váy nữ tính, không hở bạo nhưng vẫn "đốn tim" fan bởi nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung.

Park Min Young khoe khéo vai trần gợi cảm trong bộ ảnh mới.

Ở tuổi 33, nhan sắc của Park Min Young vẫn luôn nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Cô sở hữu làn da căng mịn, thần thái rạng rỡ và bản thân nữ diễn viên cũng thường thay đổi phong cách để không trở nên nhàm chán.

Park Min Young sinh năm 1986, hoạt động nghệ thuật hơn 10 năm và góp mặt trong nhiều bộ phim như City hunter, Thư ký Kim sao thế? Bí mật nàng fangirl...

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nữ diễn viên không ngại thừa nhận bản thân nhờ cậy dao kéo để hoàn thiện bản thân. Tuy nhiên, nhờ giữ lại những đường nét riêng và không lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ, cô sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và được mệnh danh là mỹ nhân dao kéo thành công nhất xứ Kim Chi.

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.