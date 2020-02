Hậu Oscar, dàn sao 'Ký sinh trùng' hội ngộ tại Hàn Quốc

Sau thành công của "Ký sinh trùng", Park So Dam nhận được nhiều sự chú ý. Cô cũng được nhiều khán giả khen ngợi về nhan sắc đẹp lạ. "Park So Dam xinh quá", "Park So Dam không đẹp xuất sắc nhưng cô ấy cuốn hút tôi", "cô ấy trông ngây thơ và xinh đẹp"... là những bình luận từ cư dân mạng Hàn Quốc.