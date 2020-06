Diện mạo quyến rũ ở tuổi 21 của 'em gái quốc dân' Hàn Quốc

Năm 2016, Kim Yoo Jung nhận vai nữ chính đầu tiên. Cô góp mặt trong dự án Love in the Moonlight cùng nam diễn viên Park Bo Gum. Bộ phim đạt rating cao nhất là 23,3% và là một trong những dự án truyền hình thành công nhất Hàn Quốc năm 2016. Love in the Moonlight đã nhận được 6 đề cử tại Giải thưởng nghệ thuật Baeksang lần thứ 53. Cũng tại giải thưởng này, Kim Yoo Jung chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên được yêu thích nhất.