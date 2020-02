Đăng bài cổ vũ tinh thần nhân dân Vũ Hán, Song Hye Kyo bị mỉa mai

Trên Instagram, Song Hye Kyo chia sẻ một đoạn video ngắn để cổ vũ tinh thần người dân ở Vũ Hán đang chiến đấu với dịch bệnh do virus corona. Video này đơn giản là hình ảnh một quả cầu với dòng chữ "Love for human" (tình yêu cho nhân loại) nhưng khi chữ "H" và "M" đảo ngược lại sẽ thành "Love for Wuhan".

Thông điệp cổ vũ tinh thần người dân Vũ Hán của Song Hye Kyo.

Việc Song Hye Kyo đăng bài cổ vũ nhân dân Vũ Hán nhận được nhiều sự chú ý, thậm chí còn lên hot search Weibo tuy nhiên, có không it bình luận trái chiều.

Nhiều cư dân mạng thể hiện thái độ khó hiểu rằng tại sao Song Hye Kyo chỉ đăng tin cổ vũ lại có thể lên hot search và nghi ngờ cô đang dùng cách này để đánh bóng bản thân.

"Vì Song Hye Kyo ký hợp đồng với công ty Trung Quốc nên kéo thiện cảm thôi", "cô này mua hot search sao", "cái này cũng có thể lên hot search sao, nhiều nghệ sĩ khác cũng làm thế đầy ra"... là những bình luận từ cư dân mạng. Bên cạnh đó, cũng có một bộ phận khán giả bênh vực nữ diễn viên Hàn Quốc.

Thời gian qua, vì tình hình dịch bệnh do virus corona diễn biến phức tạp và lây lan ở nhiều quốc gia nên nghệ sĩ châu Á mà đặc biệt là nghệ sĩ Trung Quốc hạn chế hoặc hủy các lịch trình hoạt động.

Ngoài ra, nhiều sao Hoa ngữ cũng quyên góp tiền, vật dụng y tế cho Vũ Hán nói riêng và cho đất nước của mình nói chung, có thể kể đến như Cổ Thiên Lạc, vợ chồng Châu Kiệt Luân - Côn Lăng, Lưu Diệc Phi, vợ chồng Angela Baby - Huỳnh Hiểu Minh, Dương Mịch, Dương Tử, Cúc Tịnh Y...

Tính đến 10h ngày 2/2, số ca nhiễm virus corona trên thế giới là 14.554, trong số đó có 304 người thiệt mạng và WHO cũng ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu.

Tại Việt Nam, có 7 ca nhiễm bệnh gồm 2 cha con người Vũ Hán, một lễ tân tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân này, 3 người Việt Nam đi tập huấn ở Vũ Hán trở về và một người đàn ông quốc tịch Mỹ bay từ Mỹ về Việt Nam (có quá cảnh ở Vũ Hán).

92 trường hợp nghi nhiễm virus corona và 43 người có sức khỏe bình thường nhưng đang được cách ly theo dõi vì từng tiếp xúc với trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh.

