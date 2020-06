Cú 'ngã ngựa' của Jang Nara khi tái xuất

Sau khi liên tiếp gây ấn tượng mạnh với “The Last Empress” (2018) và “VIP” vào năm ngoái, J

Oh My Baby (Đại chiến kén rể) là tác phẩm truyền hình mới nhất của Jang Nara. Phim vừa ra mắt vào giữa tháng 5 trên đài tvN, được chiếu vào khung giờ tối các ngày giữa tuần.

Trong hai năm gần đây, mỹ nhân 39 tuổi liên tục gặt hái thành công trên màn ảnh nhỏ, thông qua hai bộ phim The Last Empress (2018) và VIP (2019). Thế nhưng năm nay, Oh My Baby lại là bước lùi của Jang Nara.

Rating ảm đạm

Oh My Baby sở hữu cốt truyện nhẹ nhàng, khai thác đời sống tình cảm của nhóm người ở độ tuổi 30, 40. Nhân vật trung tâm của loạt phim là Jang Ha Ri (Jang Nara) - nữ phó phòng của tạp chí nuôi dạy con mang tên The Baby.

Cô là tuýp người cuồng công việc, không thích hẹn hò, nhưng luôn khao khát có một đứa con bên mình. Giữa lúc Ha Ri quyết định từ bỏ chuyện yêu đương kết hôn thì bất ngờ có 3 người đàn ông xuất hiện và ngỏ ý muốn xây dựng hạnh phúc cùng cô.

Oh My Baby là bước lùi của Jang Nara sau hai năm liên tiếp gây ấn tượng bằng loạt tác phẩm chất lượng như The Last Empress hay VIP.

Jang Nara đã gửi gắm nhiều hy vọng vào lần trở lại này. Cô mong rằng khán giả sẽ chìm đắm vào câu chuyện tình yêu, hôn nhân và rắc rối từ việc nuôi dạy con. Đồng thời, nữ diễn viên khẳng định hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực của các nhân vật trong phim sẽ mang lại những giây phúc cảm động cho người xem.

Song, trái ngược với mong mỏi của Jang Nara, Oh My Baby tỏ ra hụt hơi ngay từ khi mở màn. Ra mắt tập đầu tiên vào ngày 13/5, tác phẩm đạt rating không mấy khả quan 2,039% trên toàn quốc.

Trải qua gần một tháng phát sóng, loạt phim vẫn quanh quẩn ở mốc rating 1-2%. Đến tập 9 vừa lên sóng vào tối 10/6 vừa qua, rating Oh My Baby chạm đáy xuống mức thấp nhất từ trước tới nay là 1,6%.

Vai diễn nhạt nhòa của Jang Nara

Ở Oh My Baby, Jang Nara mang đến một hình ảnh mới mẻ, trẻ trung, tươi vui, khác với hình tượng nữ trưởng phòng gai góc, có cuộc hôn nhân đầy bi kịch ở VIP, hay vị hoàng hậu mạnh mẽ, có cuộc đời sóng gió, phải toan tính và chịu đựng nhiều nỗi buồn như ở The Last Empress.

Jang Ha Ri là vai diễn an toàn, không đủ để Jang Nara phô diễn thực lực diễn xuất.

Nhưng chính việc chọn kiểu nhân vật an toàn lại khiến sự trở lại của Jang Nara trở nên nhạt nhòa. Một vai diễn thiếu chiều sâu, nội tâm đơn giản như Jang Ha Ri, kết hợp với cốt truyện quá nhẹ nhàng, thiếu kịch tính không đủ để ngôi sao 39 tuổi phô diễn nội lực.

"Chuyện phim rất phi thực tế. Bộ phim lãng phí tài năng của Jang Nara”, “Thành thật mà nói, bộ phim không đủ thú vị để xem", "Tôi không tin Jang Nara đã 40 tuổi rồi, đáng tiếc cô ấy lựa chọn sai phim để trở lại"... là những bình luận bày tỏ sự tiếc nuối của người hâm mộ trước pha chọn nhầm kịch bản của nữ diễn viên.

Cách tung hứng giữa Jang Nara và Go Joon có lẽ là yếu tố giúp Oh My Baby vớt vát lại chút cảm tình từ khán giả.

Có lẽ điều duy nhất giúp Oh My Baby vớt vát lại chút thiện cảm của khán giả nằm ở cách tương tác giữa Jang Nara và tài tử Go Joon. Cả hai đều là diễn viên thực lực, và biết cách tung hứng cùng đồng nghiệp khi xuất hiện chung khung hình.

Dưới phần bình luận của các bài viết về phim trên Soompi, nhiều khán giả để lại phản hồi tích cực cho sự thể hiện của hai ngôi sao như: “Go Joon và Jang Nara tương tác tốt. Tôi dường như nín thở mỗi khi đến cảnh quay của họ”.

Kịch bản gượng gạo, nhạt nhẽo

Điểm trừ lớn nhất của Oh My Baby không nằm ở diễn xuất của diễn viên, mà ở kịch bản. Xuyên suốt các tập phim, biên kịch liên tục tạo ra nhiều tình huống cũ nhàm, thừa thãi, đồng thời, cài cắm mảng miếng hài hước một cách gượng gạo.

Oh My Baby mất điểm vì kịch bản gượng gạo, cài cắm các chi tiết hài hước thiếu tinh tế, kém duyên.

Dẫu Oh My Baby thuộc thể loại hài, lãng mạn, nhưng yếu tố hài đôi khi bị đẩy đi quá xa, trở nên vô duyên. Chẳng hạn như ở đầu tập 2, trong lúc cảm xúc của khán giả đang được đẩy lên đỉnh điểm khi Jang Ha Ri suy sụp vì nhận ra bản thân chỉ có 7% cơ hội mang thai, biên kịch lại bất ngờ để nhân vật này buông một câu thoại gây cười thiếu tinh tế. Người xem đang nghẹn ngào và đồng cảm cùng nhân vật thì bỗng nhiên mất hứng, mất cảm tình.

Mạch phim Oh My Baby diễn ra khá chậm chạp, đều đều, ít cao trào. Giữa các tập phim thiếu đi tính liên kết cần thiết, cảm xúc mang đến có vẻ rời rạc. Trong lúc đa số tác phẩm truyền hình Hàn đang cố đẩy nhanh nhịp phim và xử lý tình huống gọn ghẽ do thời lượng thường chỉ kéo dài 16 tập, thì sự rề rà của Oh My Baby khiến người xem khó lòng kiên nhẫn theo dõi tiếp.