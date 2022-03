Sanofi và GSK xin cấp phép đối với vaccine COVID-19

(VTC News) -

Vaccine Sanofi-GSK dựa trên công nghệ protein gai có tá dược tạo ra các đáp ứng miễn dịch mạnh mẽ. Khi sử dụng vaccine Sanofi-GSK 2 mũi tiêm cơ bản và 1 mũi tiêm tăng cường, các kháng thể trung hòa đã tăng gấp 84 đến 153 lần so với mức trước khi tiêm mũi tăng cường.

Vaccine Sanofi-GSK đem lại khả năng bảo vệ 100% (0 so với 10 trường hợp sau liều 1, 0 so với 4 trường hợp sau liều 2) đối với nhiễm COVID-19 nặng phải nhập viện và 75% (3 so với 11 trường hợp) đối với nhiễm COVID-19 mức độ trung bình đến nặng trong quần thể âm tính.

Trong khi quá trình giải trình tự vẫn đang được tiến hành, dữ liệu ban đầu cho thấy hiệu quả 77% đối với bất kỳ bệnh COVID-19 có triệu chứng gây ra bởi biến thể Delta, phù hợp với hiệu quả dự kiến ​​của vaccine.

Trong cả hai nghiên cứu, vaccine Sanofi-GSK được dung nạp tốt ở người trẻ và người lớn tuổi mà không có lo ngại về tính an toàn.

Hai công ty đang thảo luận với các cơ quan quản lý, bao gồm FDA Hoa Kỳ và Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA), và có kế hoạch nộp toàn bộ dữ liệu nghiên cứu của vaccine này để xin cấp phép theo quy định.