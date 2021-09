Sáng tạo, linh hoạt triển khai mô hình 'Vì môi trường mạng xã hội bình yên'

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) được Công an TP Hà Nội giao là đơn vị làm điểm nghiên cứu xây dựng mô hình phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong môi trường "không gian mạng" tại các trường THCS, THPT.

Triển khai mô hình "mạng xã hội bình yên"

Ngay từ đầu năm 2021, Công an quận chủ động tham mưu cho UBND quận triển khai thực hiện mô hình "Vì môi trường mạng xã hội bình yên" trong khối các trường THCS với nhiều nội dung, biện pháp hay, sáng tạo, phù hợp lứa tuổi học sinh nhằm tuyên truyền, giáo dục, định hướng học sinh sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh, hiệu quả, tận dụng tối đa lợi ích, hạn chế những tác động tiêu cực; hướng dẫn các kỹ năng tự bảo vệ bản thân khi sử dụng mạng xã hội. Qua đó cũng phát huy trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cơ quan chức năng trong quản lý, giáo dục học sinh, đồng hành cùng học sinh.

Công an quận Bắc Từ Liêm tổ chức lễ phát động và kí kết quy chế phối hợp giữa Công an quận và Phòng Giáo dục Đào tạo quận; ký cam kết giữa công an phường, nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh để tạo khí thế thi đua sôi nổi. Các buổi tuyên truyền trực tiếp cũng được tổ chức đến học sinh với hình thức cải tiến bằng các tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm và các video, slide hình ảnh minh họa dí dỏm phù hợp tâm lý học sinh.

Công an quận Bắc Từ Liêm chủ động phối hợp với các nhà trường triển khai mô hình "Vì môi trường mạng xã hội bình yên".

Cùng với đó, tận dụng tối đa ưu thế của mạng xã hội trong triển khai mô hình, Công an quận Bắc Từ Liêm thiết kế hàng chục Infographic gắn với nhiều chủ đề tuyên truyền, định hướng sử dụng mạng xã hội và biên tập 25 bản tin tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm đăng tải và chia sẻ lên trên 100 nhóm tương tác (Zalo, Facebook...) do Công an quận thiết lập và gần 500 nhóm tương tác của các trường, các lớp để công tác tuyên truyền được lan tỏa rộng rãi; thu hút sự tương tác của trên 24.000 lượt thành viên và tiếp nhận và xử lý gần 1.000 lượt tương tác của phụ huynh và học sinh.

Công an quận tổ chức treo, dán trên 3.000 pano, áp phích và biển cảnh báo các loại tại các khu vực học sinh thường xuyên qua lại như: cầu thang, hành lang, các khu sân chơi, nhà thể chất, thư viện, phòng sinh hoạt tập thể và 100% các lớp học; in phát trên 8.000 tờ rơi tuyên truyền tới học sinh, phụ huynh, giáo viên... Qua đó giúp phát hiện, xử lý kịp thời nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến mạng xã hội.

Những buổi tuyên truyền được chuyển hóa vào lớp học online.

Thời gian qua, với việc triển khai đồng bộ các biện pháp trên bước đầu mang lại những ý nghĩa to lớn và hiệu quả thiết thực, giúp học sinh ứng xử ngày càng văn minh trên mạng xã hội, hiện tượng bắt nạt trực tuyến và bạo lực học đường hay các hệ lụy khác từ mạng xã hội... không xảy ra với học sinh trên địa bàn.

Ứng biến linh hoạt

“Chú trọng tuyên truyền trực tiếp đến học sinh, phụ huynh về mô hình mạng xã hội bình yên nhưng do dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, công tác này không phát huy hiệu quả trong khi mục đích nâng cao hiệu quả mô hình là rất cần thiết vì các con học online thường xuyên tiếp xúc mạng xã hội tiềm ẩn nguy cơ, hệ luỵ. Vì vậy Công an quận linh hoạt sáng tạo triển khai mô hình theo cách mới”, Thiếu tá Phương Minh Thắng, Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho hay.

Giờ lên lớp học Zoom hôm nay của cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Linh, giáo viên chủ nhiệm lớp 8A2, trường THCS Minh Khai có thêm nội dung về sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả - học sinh cần làm gì để tự bảo vệ bản thân khi sử dụng mạng xã hội nằm trong chủ đề “Vì môi trường mạng xã hội bình yên”.

Thông qua các ứng dụng sẵn có trên phần mềm học Zoom, cô và trò có những trao đổi, phản biện về hiệu quả những tác hại của mạng xã hội để có những nhìn nhận, đánh giá về cách sử dụng mạng xã hội hiệu quả.

Việc triển khai mô hình thông qua lớp học online được học sinh, phụ huynh và nhà trường đồng tình.

Trước những nguy cơ còn tiềm ẩn từ mạng xã hội đòi hỏi công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh phải được duy trì thường xuyên, liên tục; nhất là hiện nay, học sinh tham gia học tập trực tuyến kéo dài, ngày ngày tiếp xúc với mạng xã hội thường không có sự giám sát trực tiếp của người lớn tiềm ẩn nhiều nguy cơ và hệ lụy khó lường.

Trong khi công tác tuyên truyền trực tiếp đang bị gián đoạn và không thể triển khai sớm, Công an quận Bắc Từ Liêm với sự tâm huyết và trăn trở đã linh hoạt, sáng tạo triển khai mô hình với cách thức, biện pháp tuyên truyền mới phù hợp thực tiễn qua hình thức trực tuyến trên cơ sở biên soạn và xây dựng các nội dung, tài liệu tuyên truyền dưới các giáo án điện tử, các video bài giảng với những hình ảnh, slide phong phú để triển khai đồng loạt tới các nhà trường qua đó dễ dàng đăng tải, chia sẻ, tuyên truyền rộng rãi lên các nhóm Zalo, Facebook, Fanpage cũng như triển khai các tiết học Zoom trực tuyến tới 100% học sinh và phụ huynh.

Cô Hoàng Thị Tố Oanh, Phó hiệu trưởng trường THCS Minh Khai cho rằng, việc Công an quận Bắc Từ Liêm linh hoạt, sáng tạo trong triển khai mô hình thật sự rất hiệu quả.

“Chúng tôi tổ chức tuyên truyền đồng loạt đến học sinh và phụ huynh qua đó giúp phụ huynh yên tâm khi các con tham gia học trực tuyến, học sinh được trang bị thường xuyên và tốt nhất các kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn.

Đặc biệt qua đó nhà trường cũng phát huy hơn nữa sự sáng tạo trong cách thức triển khai với nhiều video bài giảng đầy tâm huyết được đăng tải, chia sẻ qua các nhóm tương tác tới phụ huynh và học sinh”, cô Hoàng Thị Tố Oanh chia sẻ.