Sáng nay, TP.HCM và nhiều địa phương cho học sinh trở lại trường

(VTC News) -

Tại TP.HCM, học sinh khối 7, 8, 9, 10, 11, 12 sẽ đi học trực tiếp từ sáng nay (4/1), các khối lớp còn lại tiếp tục học trực tuyến. Riêng xã đảo Thạnh An (Cần Giờ), học sinh từ lớp 1 đến 12 đến trường học trực tiếp do địa phương này tình hình dịch ổn định, đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường.

Thành phố cũng cho phép các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở hoạt động giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa được tổ chức dạy trực tiếp.

Trước đó, TP.HCM tổ chức thí điểm cho học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học trở lại sau thời gian dài học online. Kết quả 2 tuần thí điểm là cơ sở để thành phố mở rộng việc dạy học trực tiếp.

Học sinh trở lại trường học. (Ảnh minh hoạ: Zing.vn)

Trả lời báo chí, ông Dương Trí Dũng, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM lưu ý các trường nên chia ca, buổi với thời khóa biểu hợp lý cho từng khối.

Khi hoạt động giáo dục trực tiếp tăng lên 2 - 3 lần so với trước đây, các trường phải có kịch bản phòng, chống dịch, kế hoạch dạy học tương ứng điều kiện thực tế của đơn vị. Trong đó, an toàn của học sinh được đặt lên hàng đầu.

Ông Dũng nhấn mạnh, khi có ca bệnh, nhà trường phải khoanh vùng, cách ly, xử lý tối ưu, không để lây chéo giữa học sinh và các bộ phận làm việc trong trường. Vấn đề này càng phải được thực hiện tốt khi mật độ học sinh tăng cao.

Học sinh đi học đông, các trường có thể bố trí lệch ca, tăng cường giám sát nhằm đảm bảo việc giãn cách trước giờ học, chơi và tan trường.

Để đảm bảo khoảng cách, cơ sở giáo dục chủ động sắp xếp thời lượng dạy học trực tiếp, tạo thuận lợi cho phụ huynh đưa đón con. Sở GD&ĐT TP.HCM quy định tại một thời điểm, sĩ số không vượt quá 50% tổng số học sinh của đơn vị.

Theo bảng cập nhật cấp độ dịch COVID-19 tại 30 quận, huyện được UBND Hà Nội công bố ngày 31/12, quận Đống Đa xuống cấp độ 2. Như vậy, sáng nay, học sinh lớp 12 các trường THPT trên địa bàn có thể chuyển sang học trực tiếp.

Trong khi đó, 10 quận, huyện được đánh giá dịch ở cấp độ 3 (vùng cam), gồm: Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Gia Lâm, Thanh Trì, Thanh Xuân. Học sinh các quận này tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến.

Tỉnh Bình Phước quyết định tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh các khối lớp theo lộ trình tiêm vaccine và đánh giá cấp độ dịch.

Theo đó, từ ngày 3/1, các trường THPT Bù Đăng, THPT Lê Quý Đôn, THPT Thống Nhất, THCS & THPT Lương Thế Vinh, THCS & THPT Đăng Hà, trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS & THPT Điểu Ong, THPT Thanh Hòa, THCS & THPT Tân Tiến sẽ dạy học trực tiếp cho học sinh khối lớp 11 và 12.

Đại diện Sở GD&ĐT Trà Vinh cho biết, việc thí điểm việc dạy, học trực tiếp cho học sinh vùng dịch cấp độ 1, cấp độ 2 ở khối lớp 9 đạt tỉ lệ 78,85% và khối lớp 12 đạt tỉ lệ 90,79%. Học sinh các khối lớp 7, 8, 10 và 11 đến trường học trực tiếp từ 5/1.

UBND tỉnh Tiền Giang quyết định cho học sinh khối 9 và 12 tại các cơ sở giáo dục ở các địa phương trên địa bàn trở lại trường từ ngày 3/1. Riêng huyện Tân Phú Đông, ngoài học sinh khối 9 và 12 đã đi học trước đó, học sinh khối 10 cũng trở lại trường học từ ngày 3/1. Các khối lớp còn lại tiếp tục học trực tuyến.

Tỉnh Sóc Trăng cho học sinh chuyển sang học trực tiếp từ ngày 4/1 đối với cấp THPT, từ ngày 10/1 đối với cấp THCS và cấp tiểu học, mầm non từ 14/2.

Tại Đồng Nai, UBND thành phố Biên Hòa quyết định từ 3/1, thí điểm cho học sinh lớp 9 tại 2 trường THCS Thống Nhất và THCS Nguyễn Văn Trỗi đi học lại. Dự kiến, ngày 10/1 học sinh các khối 12, 9, 5 đến trường học. Ngày 17/1, học sinh toàn thành phố Biên Hoà đi học bình thường.